Восемнадцать весточек. Наш земляк переписывался с матерью Василия Шукшина

На днях в Алтайской краевой универсальной библиотеке состоялась презентация переизданной в Барнауле книги «С уважением к вам…». Участвовал в этом мероприятии и наш земляк Геннадий Акмалов, педагог социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в г. Томари.

Ещё в студенчестве Геннадий, увлечённый прозой Василия Шукшина, в марте 1977-го решился отправить матери писателя письмо. И неожиданно получил из села Сростки ответ. Всего же с Алтая на Сахалин пришло 18 писем от Марии Сергеевны Куксиной (так звали мать Шукшина). Последнее датировано августом 1978-го, его она написала незадолго до смерти.

Если первое письмо на Сахалин Мария Сергеевна адресовала Геннадию, то в последующих обращалась ещё и к его жене, и сыну. Сегодня все эти письма опубликованы в книге «С уважением к вам…».

Почти полтора года длилась переписка, в которой поднимались разные вопросы: от творческих до бытовых. А ещё на Алтай семья Акмаловых отправляла посылки. Ответные письма позволяют не только представить образ матери известного писателя, но и ту атмосферу, которая сложилась в её доме после ухода Шукшина из жизни.

Жалобы на гипертонию, головные боли, на необходимость лечиться, благодарность за присланную красную рыбу, поздравление с окончанием Акмаловыми института, советы по воспитанию сына Саши и по обустройству в квартире, которую надо было отапливать дровами…

А ещё по письмам Марии Сергеевны прочитывается ее религиозность: она не раз упоминает о Пасхе, благодарит Бога за тех, кто любит её сына. И в одном из последних писем с Алтая звучат удивительные строки. Получив посылку с Сахалина с отрезом ткани, Мария Сергеевна пишет: «Я развернула, заплакала, милый сын, ты заставил людей, сделал всех родными…».

Письма Марии Сергеевны сегодня вернулись на Алтай. Их и собранные о Шукшине материалы Геннадий Акмалов передал на родину писателя. Выпускник факультета русского языка и литературы ЮСГПИ, он сквозь свою жизнь пронёс любовь к художественному слову. Он и сам пишет книги о земляках, активно занимается краеведением и рассказывает ученикам об общении с матерью писателя.

Интересно, что в прозе Шукшина есть несколько упоминаний о Сахалине. Шукшинский Сахалин – это остров Чехова и далёкий край, связь с которым, по словам одного из героев, осуществляется «по проводам»: голос гастролирующей по Сахалину певицы может звучать по радио в самых маленьких деревнях России.

Елена Иконникова, профессор СахГУ.