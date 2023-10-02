Янтарный парк готовится к открытию на Сахалине

В ноябре в Долинске откроется Янтарный парк. В новом общественном пространстве появятся тропа развлечений, полоса препятствий, детская площадка и многое другое. Объект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Уже проложена новая деревянная тропа к домику для лесного родника. А сам домик только начали обустраивать: подготовлено основание для его установки, после чего из новых материалов будет собран каркас.

Завершается устройство волейбольно-теннисной, детской и воркаут площадок. Наполовину выполнено устройство велопешеходной аллеи, которая займёт примерно два километра. Остаётся завершить устройство площадки под амфитеатр и сцену: здесь необходимо уложить тротуарную плитку и установить саму сцену.

Появятся в парке и павильоны в зоне фуд-корта. Объекты уже готовы, а устройство пункта проката кафе выполнено на 75 процентов. Кроме того, на территории парка будут стоять беседки для отдыхающих, на протяжении всей велопешеходной дорожки установят лавочки.

– В 2023 году по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» проведены два конкурса проектов благоустройства для городов Дальнего Востока. «Янтарный парк» стал одним из победителей конкурса. Одержать победу удалось благодаря совместной работе специалистов муниципалитета с региональным центром компетенций по вопросам городской среды министерства ЖКХ, – рассказала руководитель центра компетенций Виктория Доля.

В следующем году работы по благоустройству общественного пространства продолжатся. Проект предусматривает устройство лыжероллерной трассы с асфальтовым покрытием, открытие пункта проката спортивного инвентаря, установку парковых ворот, освещения и малых архитектурных форм, а также обустройство автомобильной стоянки, сообщает пресс-служба регионального правительства.