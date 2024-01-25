Юрий Трутнев отметил работу Сахалинской области по восстановлению подшефных территорий в ДНР

Об этом заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сказал на выездном совещании по итогам работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в 2023 году: «Спасибо всем присутствующим главам регионов. Все справились. Но всё-таки хочу выделить тех, о ком более всего говорили с теплотой люди в Донецкой Народной Республике. Это город Кировское, восстановлением которого занимается Республика Саха (Якутия), Шахтёрск – подшефная территория Сахалинской области и город Дебальцево, находящийся под кураторством Хабаровского края».

Сахалинской областью за прошедший год были запланированы и завершены работы на 29 объектах. В частности, закончены работы по восстановлению двух образовательных школ, школы искусств, двух детских садов. На этих объектах проведён капитальный ремонт кровель (5,3 тыс. кв. метров), ремонт фасадов (5,7 тыс. кв. метров), выполнено благоустройство прилегающих территорий (6,2 тыс. кв. метров). Для детских и общеобразовательных учреждений закуплено более 15 тыс. учебников и учебных пособий, сообщила пресс-служба правительства области.

Построены три современных стадиона при школах города Шахтёрска, включающие в себя футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольную и волейбольную площадки, беговую дорожку и зону воркаута. Построены и сданы пять современных детских площадок с мягким покрытием и комплексом малых архитектурных форм, три из них в общеобразовательных школах и две в учреждениях для детей с ограниченными возможностями.

Для надёжного электроснабжения Шахтёрска и Шахтёрского района заменены и установлены десять комплектных трансформаторных подстанций общей мощностью 5,5 кВА, смонтирована и запущена в эксплуатацию блочно-модульная котельная в селе Дмитровка, мощностью 500 кВт тепловой энергии для местной школы.

Для обеспечения подготовки города к отопительному сезону закуплены и переданы аварийные запасы труб и фасонных изделий, а также три единицы специальной техники.

Жителям Шахтёрска оказывается гуманитарная помощь. Благодаря поддержке властей Сахалинской области 950 детей отдохнули в детских оздоровительных лагерях на море в Крыму.

В 2024 году Сахалинская область планирует провести в подшефном городе Шахтёрске в ДНР строительно-монтажные работы на 24 объектах. Работы ведутся по поручению Президента России Владимира Путина и находятся под личным контролем заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

В этом году будет осуществлен капитальный ремонт двух образовательных школ, трех школьных пищеблоков, выполнено устройство освещения трех пришкольных стадионов, капитальный ремонт освещения одной из улиц города Шахтерска, ремонт мягкой кровли и лифтов многоквартирных домов, инструментальное обследование городской центральной больницы.

Напомним, в октябре 2023 года Юрий Трутнев во время рабочей поездки в ДНР проверил темпы восстановления Шатхёрска.