Сахалинская область стала третьей в Рейтинге регионов по спортивно-туристическим маршрутам

Федерация спортивного туризма России подвела итоги Рейтинга регионов в номинации «Спортивные туристские маршруты» за 2022 год. По его результатам Сахалинская область получила награду за третье место среди субъектов с населением менее одного миллиона человек.

Победителей и призеров определяют по годовым отчетам региональных федераций. В рейтинге учитывается количество походов, оформленных маршрутно-квалификационной комиссией. Они идут в региональный и федеральный зачеты, сообщила пресс-служба регионального правительства.