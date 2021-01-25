За незаконный вылов минтая перед законом ответил капитан судна

Капитан СРТМ «Каролина-77» ( порт приписки Невельск, судовладелец ООО «Миккор ЛТД») выплатит штраф в размере 150 000 рублей. Южно-Сахалинский городской суд признал его виновным в нанесении ущерба незаконным промыслом рыбы.

Как уже сообщалось, в ноябре 2019 года на борту СРТМ «Каролина-77» было выявлено более 105 тонн неучтенной продукции минтая, незаконно добытого в Западно-Беринговоморской подзоне.

Нанесенный ущерб, свыше 22 миллионов рублей, возмещен в полном объеме, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.