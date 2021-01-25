Не иначе как желание быть впереди планеты всей порой рождает в коридорах власти такие мегапроекты, которые иначе как популистскими не назовешь. При этом достижением сомнительного свойства способно порой обернуться даже то, что, на первый взгляд, может показаться эпохальным проектом областного масштаба.

Рекордов для

Семь лет назад в Сахалинской области произошло весьма примечательное событие: доходы регионального бюджета впервые превысили 100 млрд рублей. Тогдашний губернатор Александр Хорошавин даже назвал бюджет революционным, хотя сверстан он был вполне мирным путем — по программному методу. Доходная часть областной казны сформировалась преимущественно за счет налоговых поступлений от предприятий нефтегазового сектора.

Для островитян 2014 год интересен еще одним эпохальным событием. В Южно-Сахалинске ООО «Городская управляющая компания» (ГУК) приступила к строительству водноспортивного и физкультурно-оздоровительного комплекса «Аква Сити». Предполагалось, что при реализации проекта будет использован механизм государственно-частного партнерства. Компании надлежало за счет собственных и заемных средств построить объект, а после сдачи в эксплуатацию – заняться его обслуживанием.

Чем еще, если не головокружением от бюджетных успехов, можно объяснить замысел региональной власти — начать строительство вышеозначенного объекта, претендующего на звание самого крупного аквапарка на Дальнем Востоке?

Планировалось, что пропускная способность комплекса составит 500 тыс. посетителей в год. Это больше, чем население Сахалинской области (488 тыс. чел.), включая стариков, грудных детей и тех, кто не умеет плавать.

Шестиэтажная громадина общей площадью 46 тыс. кв. м обещала вобрать в себя все чудеса современной акватехники. Прежде всего, это два современных бассейна размером 50х50 м и 25х25 м, предназначенных для проведения соревнований по плаванию и водному поло, а также тренировок профессионалов и любителей разных возрастов. Для взрослых посетителей «Аква Сити» предполагалось построить ванны-джакузи, лечебные бани, водяные горки и прочие пляжные прелести, а для детей — развлекательный городок с разнообразными аттракционами.

Словом, объект обещал быть уникальным. А главное, большим-пребольшим.

Только вот задать вопрос – следовало ли замахиваться на такой масштабный комплекс – теперь уже некому. Экс-губернатор Александр Хорошавин, принявший это решение, отбывает тюремный срок по коррупционной статье.

Без перевода

Строительство «Аква Сити» продолжалось четыре года и обошлось, по некоторым оценкам, в 3,5 млрд рублей. За это время в коридорах региональной власти произошли немалые перемены: сменились два губернатора, несколько членов правительства и региональных министров. Определенные метаморфозы произошли и с механизмом государственно-частного партнерства.

В соответствии с существующей практикой по завершении строительства компания-застройщик должна была сопровождать объект в течение всего его жизненного цикла. Однако завершенный в 2018 году «Аква Сити» компания сопровождать не стала — передала объект региональному министерству экономического развития, после чего самоликвидировалась.

Перед приемкой были получены заключение государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и разрешение на ввод «Аква Сити» в эксплуатацию.

Правопреемником компании-застройщика стало ООО «Бриллиант», возглавил которое прежний руководитель ГУК Константин Резницкий. Впрочем, «Бриллианту» сопровождать объект также не пришлось: первым арендатором «Аква Сити» стала компания «Киномир», возглавляемая Романом Альперовичем. Искали арендатора долго, месяцев пять, и выбрали лишь со второй попытки. На то, чтобы открыть комплекс для всех желающих, «Киномиру» дали три месяца.

Однако «Аква Сити» не открыли и через полгода. Систематически то здесь, то там выявлялись разного рода дефекты, не совместимые с мерами по обеспечению безопасности пользования водными аттракционами. Ситуацию осложнял и тот факт, что значительная часть оборудования была китайского производства, знатоков же иероглифов среди обслуживающего персонала, похоже, за все время так и не нашлось.

Окончательно потеряв надежду когда-нибудь запустить упрямый объект, «Киномир» попытался вернуть его назад представителям ПСО. Однако это оказалось делом весьма хлопотным. Был составлен акт разногласий на шести страницах, который обязывал незадачливого арендатора устранить замечания. «Киномир» с этим не согласился, у него были свои претензии к правительству.

Дело обещает быть весьма протяженным во времени, хотя и ограниченным в пространстве. Все крутится вокруг одного-единственного объекта — водноспортивного и физкультурно-оздоровительного «Аква Сити». Состоялось уже несколько судебных заседаний, а до консенсуса по-прежнему далеко. Областное правительство обвиняет арендатора в затягивании сроков запуска комплекса, ответчик же — компания «Киномир» — объясняет задержку дефектами оборудования и отсутствием необходимых документов, в том числе подходящей технической документации.

Получается, все правы, никто не виноват. Ну, разве что поставщики-китайцы, приславшие свое оборудование без перевода на язык заказчика…

Сегодня эксплуатируется лишь спортивная часть комплекса, которая включает в себя бассейны длиной 50 и 25 метров. Здесь проводятся соревнования различного уровня, идут тренировки. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, в отделении школы водных видов спорта бесплатно занимаются 446 пловцов, еще более 500 ребят – на коммерческой основе. Ежедневно комплекс посещают около одной тысячи человек – от детей до пенсионеров.

Но пока не началась работа зоны аттракционов. Причина – ошибки, допущенные при проектировании и строительстве. Эти дефекты невозможно было выявить при визуальном осмотре. Обнаружить их удалось только с помощью экспертов, использующих специальное оборудование.

Правительство пытается повлиять на застройщика — бывшую ГУК, а ныне ООО «Бриллиант». Ведь по условиям государственно-частного партнерства застройщик несет на себе не только все возможные строительные и технические риски, но и определенные гарантийные обязательства.

– Более года назад началась претензионная работа с ООО «Бриллиант». Компания согласилась устранить только часть выявленных дефектов. Поэтому в соответствии с действующим законодательством разбирательство перешло в арбитражный суд, – говорит заместитель председателя правительства Алексей Белик, комментируя ситуацию, сложившуюся с водноспортивным комплексом. – Наша цель – принудить ООО «Бриллиант» устранить выявленные дефекты в рамках существующих гарантийных обязательств, что позволит обеспечить полномасштабную и безопасную эксплуатацию объекта.

Раз виновный, два виновный…

Известно: если объект не приносит прибыль, значит, он приносит убытки. Ведь любое здание необходимо содержать — обеспечивать водоснабжение, подачу тепло- и электроэнергии, не забывать про амортизационные отчисления, регулярно платить за охрану объекта и прочее, и прочее. А поскольку речь идет о бюджетных средствах, многочисленные проверяющие органы здесь особенно щепетильны. Непременно возникнут вопросы: «Откуда убытки?» и «Кто виноват?».

Летом 2020 года подобные вопросы возникли у работников следственного управления СК РФ по Сахалинской области. Было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замминистра имущественных и земельных отношений ПСО Вячеслава Епишко.

Против него было выдвинуто обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В вину экс-чиновнику ставилась ненадлежащая приемка исполнения государственных контрактов на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса «Аква Сити», в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере не менее 7 млн рублей.

Прошло примерно полгода, и вот еще одно уголовное дело – по статье о превышении должностных полномочий в отношении регионального министра экономического развития Алексея Успенского.

Отныне региональный объект в шесть этажей получил не только общественный интерес, но и приобрел значение для следствия. По версии СУ, являясь представителем заказчика по государственному контракту о приобретении у застройщика комплекса «Аква Сити», чиновник подписал акт приема-передачи объекта, на основании которого был произведен окончательный расчет с застройщиком.

Что здесь можно сказать? Только повторить общеизвестное: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Если бы застройщик, взявшись за столь глобальный проект, продумал в нем все до мелочей, вплоть до китайского языка, и добросовестно исполнил свои обязательства в рамках заключенного контракта, проблем бы не было. И объект был бы запущен в срок.

Сергей ЧЕВГУН.