Защищая трудовые права. Прокуроры Дальневосточного округа нашли более 20 тыс. нарушений закона при оплате труда

Такая цифра приводится управлением Генеральной прокуратуры в ДФО по итогам полугодовой работы. За это время прокуроры рассмотрели около 4 тыс. обращений граждан о нарушении прав на оплату труда и защиту от безработицы. Почти две трети обращений признаны обоснованными.

К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 2,1 тыс. виновных лиц. В защиту интересов трудовых коллективов в суды направлено 9,9 тыс. исковых заявлений, возбуждено 40 уголовных дел.

Таким образом к 1 июля удалось погасить задолженность по зарплате свыше 31 тыс. граждан на сумму более 1 млрд рублей. Общий размер долга снизился на треть (с 972 млн до 652 млн рублей).

В Сахалинской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по оплате труда перед работниками ООО «Теплосеть» (г. Александровск-Сахалинский) в сумме более 5,6 млн рублей и МУП «Теплоснабжающая компания» (г. Долинск) в размере более 3,3 млн рублей и др.

Проводя проверки по вопросам занятости населения в первом полугодии, прокуроры выявили более 1,8 тыс. нарушений законодательства. Они чаще всего связаны с незаконными решениями работодателей о сокращении работников, с несоблюдением процедуры увольнения, неоформлением трудовых отношений.

В результате 279 работодателей заключили трудовые договоры с более 1,1 тыс. работников.

Некоторые руководители практикуют нелегальное трудоустройство, ведь заключение трудовых договоров обязывает работодателя оплачивать работнику стоимость проезда и провоза багажа по территории России к месту проведения отпуска и обратно. И официально выплачивают только часть зарплаты, выдавая остальную «в конвертах» в ущерб сотрудникам. От размера официального заработка зависят пенсионные накопления, оплата больничных листов, декретных выплат, налоговых вычетов в связи с приобретением жилья, затрат на лечение, а также обучение детей.

Людмила Артемова.