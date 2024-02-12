Когда авторы сами жители. Инициативные проекты позволяют обустраивать населённые пункты и микрорайоны за счёт областного бюджета

38 проектов благоустройства, авторами которых стали сами жители, реализованы в области в прошлом году.

По предложению сельчан в селе Ольховка Углегорского района появилась спортивная площадка с тренажёрами. В селе Правда Холмского района благоустроена набережная, а в Смирных – центральная площадь. В селе Победино Смирныховского района приведён в порядок школьный двор, а в селе Чир-Унвд в Тымовском районе на улицах установлены светодиодные светильники.

– Инициативное бюджетирование ценно тем, что позволяет оперативно решать конкретные проблемы населённых пунктов, которые волнуют людей. Например, жителям села или микрорайона нужна детская площадка или сквер с лавочками. Группа активных граждан готовит проект, и по итогам конкурсного отбора на его реализацию выделяются средства из областного бюджета. В нашем регионе такая форма взаимодействия граждан и власти, как инициативное бюджетирование, практикуется уже несколько лет и подтвердила свою эффективность, – говорит председатель правительства области Алексей Белик.

В нынешнем году в областном бюджете предусмотрено 182 миллиона рублей на поддержку проектов, разработанных гражданами по программе инициативного бюджетирования. Региональное министерство финансов уже провело конкурсный отбор проектов на 2024 год. Список будет обнародован в ближайшее время.

– Максимальный размер субсидий на один проект – 5 миллионов рублей. Эти средства позволяют выполнить весьма серьёзный объём работ,– пояснила министр финансов области Ольга Лопатина.

Популярность программы инициативного бюджетирования растёт с каждым годом. По свидетельству старосты села Колхозное Невельского района Светланы Нурмухамбетовой, число жителей, участвующих в собраниях и обсуждениях инициатив, в течение пяти лет утроилось. За шесть лет в селе реализовано уже шесть проектов. За счёт программы здесь появились детская и спортивная площадки, возведена площадка для скейта. Рядом с сельским клубом обустроена зона для культурно-массовых мероприятий. В прошлом году в Колхозном обустроили сквер мечты – так сельчане называют новую территорию для отдыха. Место для неё выбрали живописное – в лесном уголке на берегу реки. На асфальтированной площадке установили арт-объекты, скамейки, вазоны, теннисный и шахматный столы, качели.

– Программа инициативного бюджетирования помогает развиваться малым населённым пунктам. Например, мы в будущем году планируем продолжить обустройство зоны отдыха. Установим уличное освещение и видеокамеры, заасфальтируем дорожки, – говорит Светлана Нурмухамбетова.

В вашем районе решили воспользоваться этой программой? Подробная информация о практиках инициативного бюджетирования и проектах – на портале:https://pib.sakhminfin.ru, сообщает пресс-служба регионального правительства.