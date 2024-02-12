Ошибки дипломатов обходятся дорого. Они спровоцировали русско-японскую войну 1904 – 1905 годов

Вторая неделя февраля напомнила россиянам о не праздничной дате – 120-летии начала русско-японской войны 1904 – 1905 годов, в которую был вовлечён и Сахалин.

Для знатоков исторической науки, краеведов и поисковиков такой юбилей – повод обратиться к анализу событий тех лет, чтобы понять причины поражения России в боевых действиях с армией и флотом императорской Японии и осознать, к каким долгосрочным последствиям привели результаты той далёкой войны.

Череду мероприятий, на два года запланированных региональным министерством культуры и архивного дела, в минувший вторник открыл «круглый стол» в областном краеведческом музее. Его сотрудники предложили к обсуждению тему: «Оборона Сахалина: защита Родины или чужой окраины?».

– Несмотря на несколько провокационное название «круглого стола», у большинства из нас нет сомнений, что и как в начале прошлого века защищали россияне, – сообщил директор музея Юрий Алин. – Цель дискуссии – популяризация нашей истории и привлечение внимания к её сложным аспектам, ведь война была неоднозначной.

Юрий Юрьевич рассказал о примерном плане комплексной двухгодичной работы музеев области в содружестве с Российским военно-историческим и Российским географическим обществами, поисковыми общественными организациями. Впереди экспедиционные работы на разных точках, выявление документальных материалов, научные публикации, тематические выставки, конференции, лекции, дискуссионные площадки…

Участвующий в дискуссии доктор исторических наук, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского института истории РАН Игорь Лукоянов высказал свою точку зрения на причину русско-японской войны. Это результат неудачи дипломатов, которым не удалось урегулировать вопрос взаимоотношений двух стран. Из-за чего потенциальные компаньоны стали врагами. Именно ошибки во внешней политике и раскол во мнениях внутри разных групп влияния привели Россию к неудаче.

Представитель Сахалинского регионального отделения «Поискового движения России» (объединение «Радик») Виктор Янков сообщил о деталях высадки японского десанта 24 мая в районе местечка Мерея. С этого события началась оккупация Сахалина. Ей защитники острова противопоставили два узла сопротивления – северный и южный. Если на юге возникло партизанское движение, происходили боевые столкновения, то на севере об этом нельзя сказать. Да и части находились далеко друг от друга.

По мнению Виктора Янкова, несомненно, солдаты и офицеры, ссыльнокаторжные, дружинники, поселенцы и уроженцы острова защищали свою родину. Орден Святого Георгия получили 35 человек. Герои должны остаться в народной памяти. Они заслуживают создания монумента.

Начальник научного отдела музейно-мемориального комплекса «Победа» Игорь Самарин убеждён: надо глубже исследовать глобальные последствия этой войны. Ведь после неё Япония начала стремительно превращаться в очередного капиталистического хищника с растущими аппетитами. Начало этому было положено японо-китайской войной 1895 года. В дальнейшем, воспользовавшись победой над русскими, она приняла участие в Первой мировой войне на стороне стран Антанты. Постепенно Япония превращалась в глобального и агрессивного военного и экономического игрока на международной арене. И поделённый на Карафуто и часть, принадлежащую России, Сахалин стал местом постоянной дислокации японских властей.

Япония тогда истребовала право рыбной ловли на Сахалине. Приступила к интервенции и оккупации Северного Сахалина. Поскольку остров славился как сырьевой источник, она создавала здесь высокотехнологичную промышленность, инфраструктуру, включая железные дороги, шахты и проч.

Заместитель директора по научно-исследовательской работе и развитию областного краеведческого музея кандидат исторических наук Виктор Щеглов ещё одним последствием этой войны считает забвение Сахалина после отмены каторги. В 1910 году комиссия по переселенческому делу в Хабаровске закрыла переезд на остров. Там негде было принимать и закреплять людей – кругом тайга. Такая ситуация сохранялась ещё четыре года после установления советской власти. Сахалин называли «вторым островом Врангеля». И всё же русские старожилы сберегли его для России. Они остались здесь. Для этих людей Сахалин стал родиной.

Краевед Сергей Федорчук подарил областному краеведческому музею открытку с изображением памятника, установленного морякам миноносца «Стерегущий». Открытка издана в 1944-м в Ленинграде, в год окончания блокады, и посвящена 40-летию начала русско-японской войны и 30-летию установления памятника «Стерегущему».

Сергей Петрович рассказал, что в феврале 1904 года, встретив в Порт-Артуре превосходящие силы противника, миноносец потерял ход. Он был разбит артиллерией, личного состава почти не осталось. Когда же японский корабль подошёл, чтобы взять «Стерегущий» на буксир, русские матросы открыли в трюме забортный клапан, и миноносец пошёл на дно.

В завершение «круглого стола» прозвучало: в начале ХХ века российская армия была не в состоянии одержать крупную победу и потерпела от Японии сокрушительное поражение. Однако осознание этого факта стало серьёзным поводом для того, чтобы взять курс на усиление военной мощи страны.

Людмила СТЕПАНЕЦ.