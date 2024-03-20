Жители юга Сахалина погибли на СВО

Скорбное известие из зоны специальной военной операции – там погибли наши земляки- сахалинцы.
Это гвардии старший сержант Владислав Мурзин из Анивского района и гвардии рядовой Максим Хоренко из Невельского, сообщили в правительстве области.
– Защитники до конца исполнили свой долг перед Родиной. В сердцах сахалинцев и курильчан они навсегда останутся героями! Выражаю искренние соболезнования родным и близким ребят, – написал губернатор области Валерий Лимаренко. – Их семьям будет оказана необходимая помощь.