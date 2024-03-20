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Жители юга Сахалина погибли на СВО

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Скорбное известие из зоны специальной военной операции – там погибли наши земляки- сахалинцы.

Это гвардии старший сержант Владислав Мурзин  из Анивского района и гвардии рядовой Максим Хоренко  из Невельского, сообщили в правительстве области.

– Защитники до конца исполнили свой долг перед Родиной. В сердцах сахалинцев и курильчан они навсегда останутся героями! Выражаю искренние соболезнования родным и близким ребят, – написал губернатор области Валерий Лимаренко. – Их семьям будет оказана необходимая помощь.

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