Сахалинские летающие лыжники – чемпионы России

Сахалинская команда одержала победу на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина.

Соревнования прошли в Нижнем Тагиле на трамплине К-120 и собрали 79 сильнейших спортсменов из 13 регионов страны.

В командных соревнованиях золото чемпионата завоевали островные летающие лыжники Максим Колобов, Александр Баженов, Никита Лобода и Денис Гон под руководством тренера Владимира Спивакова, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Кира Яблочникова стала победительницей «Кубка чемпионок Алины Кабаевой»

В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер в двадцать седьмой раз прошли соревнования ежегодного турнира «Гран-при» по художественной гимнастике.

Помимо сильнейших гимнасток сборной России в соревнованиях приняли участие представительницы Армении, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Италии, Франции, Германии, Израиля, Китая, Турции, Сербии, Хорватии, Беларуси, Сирии, Швейцарии, ОАЭ, Гренады, Молдовы, Казахстана, Черногории и Джибути.

В рамках Гран-при традиционно проводится «Кубок чемпионок Алины Кабаевой среди юниорок».

В этих состязаниях блестяще проявила себя воспитанница спортивной школы Анивы Кира Яблочникова (тренеры Ольга Лукина, Марина Николаева, хореограф Кирилл Баркан). Она завоевала золотую медаль в многоборье, не оставив своим конкуренткам никаких шансов.

Сахалин – чемпион Дальнего Востока в «КЭС-БАСКЕТЕ»

Команда Сахалинской области стала победителем Дальневосточного чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» и вошла в «топ-20» лучших школьных баскетбольных команд России. В финальном поединке она вырвала победу у представителей Хабаровского края. Игра закончилась со счетом 88-91.

— С 2013 года островной регион регулярно участвует в чемпионате ДФО школьной баскетбольной лиги, и сегодня мы впервые принимали финал – принимали для того, чтобы его выиграть! Я поздравляю нашу команду, весь тренерский состав! Ребята, вы большие молодцы! – поздравил сахалинцев с победой министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.

Финальный матч получился зрелищным и очень напряженным. По словам председателя региональной федерации баскетбола Антона Лазарева, в прошлом году на чемпионате сахалинцы стали третьими, но им этого было мало.

— Я рассчитывал на «тройку», но то, что сделали ребята – это просто нечто! Финал получился невероятным – огонь в глазах игроков, переживания тренеров, поддержка полного зрителей зала! Считаю, что мы организовали отличную серию игр, — отметил он.

В течение четырех дней за шанс представлять Дальний Восток на всероссийском суперфинале состязались 20 команд. Среди юношей и девушек первое место у Сахалинской области и Приморского края, вторыми стали хабаровчане и баскетболистки из Забайкальского края. Бронзу завоевали юноши из Приморья и девушки из Магаданской области.

Лучшими игроками финала чемпионата стали Юлиана Овлякулиева (пгт. Сибирцево, Приморский край) и Даниил Цыкура (г. Южно-Сахалинск). Самым результативным игроком стал Кирилл Гребенщиков (г. Хабаровск) – он принес своей команде 44 очка в финальном матче.

— Мы рассчитывали выиграть этот турнир, но не думали, что будет так сложно. Мы не в первый раз встречались с командой из Хабаровска, были уверены в своих силах, но соперники не хотели сдаваться, получилось очень напряженно. Теперь будем готовится к суперфиналу в Саратове – сделаем все ради высоких результатов, — поделился впечатлениями капитан сахалинской сборной Даниил Цыкура.

«Сахалиночка» не дотянулась до медалей

В Хабаровске завершился чемпионат ДФО по мини-футболу среди женских команд (зональный этап I лиги первенства России). Турнир собрал шесть участниц.

Итоги:

«Арсенал» — 11 очков (на фото). «Заря» — 8 очков. «Камчадалочка» — 8 очков. «Сахалиночка» — 6 очков. Сборная Приморья – 5 очков. «ПГУ» — 1 очко.

«Сахалиночка» вполне могла запрыгнуть и повыше, но её подвела низкая результативность. Даже заключительный матч, в котором островитянкам нужно было побеждать с как можно более крупным счетом, завершился по нулям.

В четырех матчах из пяти футболистки «Сахалиночки» не забили ни одного гола (три нулевые ничьи и поражение 0:1 от «Арсенала»). Не забивая, очень сложно рассчитывать на что-то серьезное.

Островная команда стала лидером по числу ничьих (их у нее три), а также разделила лидерство по наименьшему количеству пропущенных мячей (всего 2), но вряд ли это компенсировало футболисткам отсутствие медалей. Между тем, награды были совсем рядом…

Состав «Сахалиночки»: Ольга Мастрюкова (вратарь), Алина и Кристина Гарифулины, Майя Кадагишвили, Ярославна Кериченко (капитан), Анастасия Ким, Евгения Монахова, Виктория Морозова, Лилия Хмельницкая. Тренер Дмитрий Шарычев.