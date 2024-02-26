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После финиша – чай и каша. 670 спортсменов пробежали Троицкий лыжный марафон

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Гонку представителей разных уголков островного региона поддержали гости из Москвы, Петро­павловска-Камчатского, Владивостока, Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре.

23 февраля они померились силами в свободном стиле, а 24-го показали мастерство в «классике» на 200 и 500 метров, а также 1, 2, 3, 5 и 10 км. В борьбе за медали выступили лыжники разных возрастов, начиная от 2018 года рождения и младше и заканчивая 1963-м г. р. и старше. Несмотря на мороз и снегопад, они успешно преодолели дистанции, а после смогли согреться горячим чаем с пирожками и отведать солдатской каши.

Медали высшей пробы в своих возрастных категориях завоевали Гелена Перепёлкина, Андрей Косенко, Карина Поважнюк, Максим Стрельниченко, Алексей Волков, Мария Пономарёва, Кира Кудряшкина, Илья Раймер, Полина Железняк, Тимофей Стаценко, Нина Бизяева, Мирон Сергеев, Марина Черноусова, Николай Поляков, Елена Полякова, Дмитрий Котенев, Илья Толстяков, Ярослава Улитина, Елена Железняк и Максим Косарев, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

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