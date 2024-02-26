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Островной эксклюзив у скалы Сивучья. Один из самых загадочных и известных маяков в мире  отремонтируют до конца этого года

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Маяк Анива.

– Маяк Анива – одна из визитных карточек нашего региона, любимая всеми жителями. Вопрос о передаче маяка в собственность Сахалинской области я поднял в 2020 году, и вот он решён. Важно сохранить его аутентичность, привести в первоначальный архитектурный вид. Делать это следует со всем уважением к истории. Для такой большой и ответственной работы необходимо привлечь экспертов высокого уровня, в том числе – краеведов, – рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

Облик маяка Анива планируют привести в порядок к середине ноября. Ремонтно-восстановительные работы начнутся, когда министерство обороны РФ передаст объект в собственность сахалинского правительства. Формальная процедура должна завершиться этой весной. Также в планах региональных властей выполнить ремонт помещений.

Ранее передать маяк Анива в собственность Сахалинской области распорядился Президент РФ Владимир Путин. Таким образом глава государства поддержал соответствующее предложение губернатора Валерия Лимаренко.

– Понимаем, что работать придётся быстро и эффективно, со всей ответственностью. Работа над необходимой документацией уже идёт. Многие процессы следует запускать параллельно. Намерены завершить наружные ремонтные работы к 15 ноября. К этому времени завершается навигация судов, – уточнил областной министр строительства Алексей Колеватых.

Специалисты не только приведут в порядок облик сооружения, но и сделают объект более безопасным для приезжающих к нему на экскурсию.

– Я считаю, что это назревшее и необходимое решение. С одной стороны, это достаточно важный исторический объект. С другой, это не менее важный туристический объект, который требует к себе особого внимания. Необходимо не только сохранить его как исторический объект, но и обеспечить безопасность пребывания людей на данном сооружении. Важно, что получилось сдвинуть с мёртвой точки передачу маяка из военного ведомства в собственность региона, без этого решения его ремонт был невозможен, – подчеркнул Юрий Алин, руководитель областного отделения Русского географического общества.

– Образ монументального сооружения используют в фильмах, музыкальных клипах и даже в компьютерных играх. Уже сейчас маяк Анива входит в топ туристических локаций, которые стремятся посетить не только местные жители, но и туристы. Уверен, что благодаря проведённым работам по его восстановлению они ещё долгие годы смогут любоваться красотой одного из самых загадочных и известных маяков в мире, – отметил министр туризма Артём Лазарев.

Справка

Маяк Анива – один из самых труднодоступных маяков России. Построен в 1939 году. Высота башни составляет 31 метр, высота света – 40 метров над уровнем моря. Маяк почти 80 лет спасал морские суда от гибели у каменистых берегов, работая на дизельном генераторе, затем на ядерном топливе и солнечных батареях. В 2006 году эксплуатация маяка была прекращена, и он фактически был заброшен.

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