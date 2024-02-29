Председатель регионального отделения ООД «Поискового движения России» в Сахалинской области Артём Бандура

«В самом начале своей речи Президент страны Владимир Путин отметил, что наша реальная элита — это не олигархи, а бойцы, которые защищают интересы нашей Родины на фронте. И именно для них должны быть созданы специальные условия по обучению, повышению квалификации и самореализации в мирное время. Уже в этом году будет запущен новый национальный проект «Молодежь России», который направлен на подрастающее поколение, а значит на формирование будущего страны. Владимир Путин затронул тему региональных перевозок. В частности, будут строиться в ускоренном темпе воздушный и морской флоты. Несмотря на большое количество санкций, нашу гражданскую авиастроительную промышленность необходимо развивать и строить современные отечественные самолеты, которые могли бы курсировать не только на региональном, но и на федеральном уровне, чтобы крупные самолеты могли летать из Дальнего Востока до Москвы и обратно. Для нас, жителей островов, вопросы транспортной доступности действительно важны. Отрадно, что президент также уделяет им такое внимание. В целом, отмечу, что Президент выступил с масштабным и мотивирующим посланием, которое формирует понятный образ будущего нашей страны. Это ежегодное мероприятие всегда становится знаковым, но в этом году оно по праву претендует стать историческим».