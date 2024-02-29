И.о. ректора СахГУ Александр Самардак:

В послании Федеральному Собранию в 2024 году президент озвучил масштабные планы по развитию страны. Оно однозначно носило стратегический характер и охватывало большинство сфер жизни. Повышение качества высшего образования и научной деятельности в университетах – это один из приоритетов главы государства. В стремительно меняющемся мире высшие учебные заведения должны обладать определенной степенью гибкости и адаптивности, чтобы поспевать за подготовкой кадров под запросы бизнеса и промышленности. В то же время, как совершенно оправданно считает президент, они должны отвечать запросам студентов и сотрудников вузов, обеспечивать им комфорт, который позволит не отвлекаться на бытовую сторону, а заниматься научной деятельностью.

Современные университеты не про настоящее, а про будущее. Программа развития «Приоритет-2030», в которой участвует и СахГУ, помогают университетам меняться и расти в новом качестве, совершая переход от организаций, обеспечивающих подготовку кадров, к мощным интеллектуальным центрам, способным вести научную деятельность на мировом уровне, оказывать научно-технические услуги партнерам, предлагать перспективные технологии и прорывные решения индустриальным компаниям, работая с ними на одной площадке.