Пятница, 1 марта, 2024
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И.о. ректора СахГУ Александр Самардак:

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Фото: http://sakhgu.ru/

В послании Федеральному Собранию в 2024 году президент озвучил масштабные планы по развитию страны. Оно однозначно носило стратегический характер и охватывало большинство сфер жизни. Повышение качества высшего образования и научной деятельности в университетах – это один из приоритетов главы государства. В стремительно меняющемся мире высшие учебные заведения должны обладать определенной степенью гибкости и адаптивности, чтобы поспевать за подготовкой кадров под запросы бизнеса и промышленности. В то же время, как совершенно оправданно считает президент, они должны отвечать запросам студентов и сотрудников вузов, обеспечивать им комфорт, который позволит не отвлекаться на бытовую сторону, а заниматься научной деятельностью.

Современные университеты не про настоящее, а про будущее. Программа развития «Приоритет-2030», в которой участвует и СахГУ, помогают университетам меняться и расти в новом качестве, совершая переход от организаций, обеспечивающих подготовку кадров, к мощным интеллектуальным центрам, способным вести научную деятельность на мировом уровне, оказывать научно-технические услуги партнерам, предлагать перспективные технологии и прорывные решения индустриальным компаниям, работая с ними на одной площадке.

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