Охота в океанских глубинах. Клёвое место

Рыболовно-охотничий клуб «Бухта Гуя» получил такое имя по названию реально существующей на острове Итуруп живописной бухты на берегу Тихого океана. Руководитель Павел Мартынюк рассказал об особенностях курильской рыбалки на палтуса.

Для трофейной океанической рыбалки нужны специальные снасти – мощные удочки, надёжные шнуры и катушки, большие крюки. Все рассчитывается как минимум на 50 килограммов нагрузки, а желательно, чтобы элементы оснастки выдерживали и все 100 килограммов (в международной классификации 70 – 150 lb. – Прим. авт.).

При рыбалке на море нужно учитывать, что глубины будут больше, в океане – меньше. Рыба морская и океаническая по размерам мало отличается, но океанский палтус более активный, даже агрессивный. Это отмечают и рыбаки, которые приезжают на Итуруп из разных мест России уже много лет, им есть с чем сравнивать.

В клубе, конечно, знают клёвые места, но не торопятся раскрывать секреты. В общем плане: самыми уловистыми считаются глубины в диапазоне 35 – 120 метров. Поведение рыбы зависит от сезона, погоды, морских течений. Основная снасть – джиг, представляющий из себя силиконовую рыбку со свинцовой головной частью. Причём груз должен быть от 350 граммов и больше. Самая уловистая наживка – натуральная рыба.

Используется не крючок, а крюк размером примерно в половину ладони взрослого человека. В продаже сейчас такие крюки встречаются.

Помимо оснастки важно подумать и об одежде. Особенность рыбалки и вообще путешествий по Курилам и Сахалину – в быстрой смене погоды. 15 минут – и она может резко измениться. На рыбалке нужно иметь с собой и теплую нижнюю одежду для холодных условий, и такую, чтобы не сгореть на палящем солнце. Нередко бывает: выйдешь утром в океан в прохладную погоду, а потом наступает пекло, из-за духоты приходится раздеваться по пояс.

Обгореть можно и в тумане, причём даже быстрее, чем в ясную погоду. Обязательно нужно с собой на рыбалку прихватить защитный крем от загара.

Каждая рыбалка приносит неожиданные сюжеты. Океан непредсказуем!

Возможна поклёвка огромного тунца, который сразу обрывает любые снасти и уходит. На наживку может покуситься и акула… Всегда это приключение, мощный всплеск эмоций, незабываемые кадры. Рекордный палтус, добытый здесь охотниками за трофеями, был 220 – 230 сантиметров длиной и весом больше полутора центнеров.

Есть особенности технического характера. Фрикцион (тормоз) на катушке нужно настроить так, чтобы при вытягивании рыбина не оборвала снасть. С другой стороны, при вываживании с глубины ни на секунду нельзя ослаблять шнур, иначе палтус легко выплюнет наживку.

Подтянув рыбину к поверхности, ни в коем случае нельзя позволять ей поднимать голову над водой. Иначе палтус, глотнув воздуха, становится бешеным, изо всех сил стремится освободиться и вернуться к себе на глубину. Похоже, воздух придает ему сил!

Крупную живую рыбу нельзя сразу вытаскивать на борт, желательно оглушить. Иначе мощная рыбина может натворить бед на борту катера – проломить борт, да ещё и ноги рыболовам переломать, настолько она сильна!

Главный трофей – тихоокеанский белокорый палтус. В других местах попадается синекорый. Он мельче. Для него крупный размерный ряд начинается от шести килограммов.

Семён РЕЧКИН.