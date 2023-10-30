26 сахалинских управляющих компаний – в списках неплательщиков за электроэнергию

На сайте Дальневосточной энергетической компании обновились антирейтинги исполнителей коммунальных услуг (управляющие компании и ТСЖ, обслуживающие многоквартирные дома). В списке сахалинских неплательщиков — 26 компаний, общий долг которых на 01.10.2023 превысил 55 млн рублей.

На первых позициях антирейтинга исполнителей коммунальных услуг – корсаковские ООО «УК Городской Двор» (долг свыше 20,4 млн рублей) и МУП «Наш дом» (долг 7,1 млн рублей), а также южно-сахалинское ООО «Аврора» (долг 4,4 млн рублей). С полным списком сахалинских ИКУ, имеющих задолженность за потреблённую электроэнергию, жители многоквартирных домов могут ознакомиться на сайте ДЭК (dvec.ru).

Напомним, цель проекта «Антирейтинг» – информирование общественности и органов власти о коммунальных компаниях, финансово-хозяйственная деятельность которых и низкая платёжная дисциплина могут стать причиной негативных последствий. Списки злостных должников на сайте ПАО «ДЭК» обновляются ежемесячно. При их составлении учитывается ряд факторов: размер задолженности, выполнение обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения, количество периодов образования задолженности, гарантии по оплате долга. Компании могут покинуть список неплательщиков, полностью оплатив накопленную задолженность и текущее потребление. Кроме того, у них есть возможность заключить соглашение о её реструктуризации.

Сахалинэнергосбыт напоминает должникам – исполнителям коммунальных услуг, что оплата потребленных ресурсов – узаконенная обязанность потребителей. В соответствии с законодательством наличие двухмесячной задолженности перед ресурсоснабжающей организацией является грубым нарушением правил лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами. Наказание за данное нарушение предусматривает административный штраф для должностных лиц в размере от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет; для юридических лиц – от 300 тыс. до 350 тыс. рублей. При повторных нарушениях управляющая компания может быть лишена лицензии, без которой она не вправе обслуживать жилфонд и взимать плату за услуги.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».