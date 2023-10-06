Губернатор Валерий Лимаренко поздравил Президента Владимира Путина

«Сегодня свой день рождения отмечает наш Президент и Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — Владимир Владимирович Путин.

Несмотря на расстояние в тысячи километров, многое хорошее, что происходит в островном регионе, имеет прямое отношение к Президенту. Так, новый кампус СахГУ, который мы начали строить в этом году, стал возможен только после его одобрения. После принципиального решения Президента сразу же нашлись и деньги, и желание строить новый университет именно у нас. По решению главы государства федеральный бюджет оказал Сахалинской области помощь в строительстве нашей новой взлетно-посадочной полосы.

Именно с Владимиром Путиным мы договорились о том, чтобы сделать дорогу Южно-Сахалинск – Оха федеральной. Благодаря этому сейчас ускоренными темпами завершается ее асфальтирование, а сэкономленные средства регионального бюджета переданы муниципалитетам на наведение порядка с районными дорогами. Мудрое решение главы государства о передаче сахалинских нефтегазовых проектов в управление российским компаниям защитило наши стратегические предприятия от полной остановки работы. Создал Владимир Путин и условия для развития Курил, введя для них беспрецедентный преференциальный режим.

Благодаря вниманию и поддержке главы государства наша Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» развивается, наращивает авиапарк и число маршрутов, обеспечивая доступность наших островов.

От себя лично и от всей Сахалинской области поздравляем Владимира Владимировича с Днём рождения! Желаю ему крепкого здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни!»