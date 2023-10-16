Лазер в помощь. Уникальное оборудование поможет очистить сахалинскую акваторию от затонувших судов

Демонтировать затонувшие корабли специалисты начали с помощью нового мобильного лазерного комплекса, разработанного учёными Росатома.

Этот уникальный отечественный комплекс способен работать как с надводной частью судна, так и под водой.

– С такой передовой техникой дело по утилизации давно затонувших судов пойдёт намного быстрее, – говорит губернатор Валерий Лимаренко. – Работа в Корсакове ведётся на объектах, мешающих судоходству. Уже в ближайшее время должна начаться модернизация самого порта, а значит, всё мешающее необходимо убрать.

Мощность источника лазерного излучения мобильного комплекса – 20 кВт, дистанция работы – до 300 метров. Преимущество лазерной резки – возможность дистанционной и подводной работы, к тому же лазер способен работать с практически всеми типами материалов.

После подъёма кораблей с морских глубин и резки корпусов утилизировать их будут на спецполигонах.

Как сообщил руководитель проекта по подъёму и утилизации затонувших судов в Корсакове Анатолий Трубицын, по госконтракту предусмотрена утилизация 16 судов.