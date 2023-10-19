Отпуск для героев. Экипаж знаменитого танка «Алёша», отличившегося на СВО, на нынешней неделе гостит на Сахалине

Приезд сюда не случаен – один из бойцов, удостоенный золотой звезды Героя России – лейтенант Александр Леваков, – родом из Бошняково. За совершённый подвиг танкисты получили отпуск. Леваков решил показать свою родину и сослуживцам, так же удостоенным высокого звания Героев России, – наводчику Алексею Неустроеву и механику Филиппу Евсееву, уроженцам Якутии.

Их с почётом встретили в Южно-Сахалинске, оттуда они отправились в Шахтёрск, где живёт мама Левакова – Елена Васильевна. Пребывание на острове было весьма насыщенным – герои встречались с ветеранами и школьниками, посетили учреждения культуры и сахалинский филиал фонда «Защитники Отечества». В конце отпуска их принял у себя в кабинете губернатор Валерий Лимаренко.

Не один раз им пришлось рассказывать о том легендарном бое, за который они получили высокие награды. Сам Александр Леваков вспоминал о нём как об одном из будничных эпизодов службы.

– Ездили на позиции каждый день, стреляли, возвращались обратно. Заметили на отходе танк противника, проверили его. Далее заметили ещё один танк и с двух выстрелов уничтожили оба, – рассказал он на одной из встреч. – После этого вместе с пехотой стали вести бой, который длился минут 15 – 20. Вся техника за это время была разбита. После боя, когда возвращались обратно, на нашу позицию зашёл ещё один наш танк. Надо было его эвакуировать. Пришлось возвращаться назад и забирать танк вместе с экипажем. Мы выполнили двойную, даже тройную задачу. Вроде круто получилось.

Но наш земляк скромно умолчал о том, как драматично складывалась ситуация. Она хорошо передана в информации минобороны.

В самом начале танк Левакова попал под массированный обстрел, был ранен механик-водитель. Его эвакуировали, и это место занял командир танка, старший лейтенант Расим Баксиков. Лейтенант Александр Леваков сел на рабочее место командира танка, он передавал целеуказание наводчику-оператору Алексею Неустроеву. Вместе они за полчаса уничтожили два танка Т-72Б, один бронетранспортёр М113 и пять бронетранспортёров MaxxPro американского производства вместе с десантом! За проявленное при этом мужество и героизм экипаж «Алёши» был удостоен звания Героев России.

Видео с подвигом танка облетело всю страну, действия экипажа до сих пор вызывают гордость и восхищение. Вполне закономерно, что высокие награды военнослужащим вручил лично Президент Владимир Путин в августе на церемонии празднования 80-летия битвы на Курской дуге.

Глава государства сказал, что участники спецоперации достойны славы героев Курской дуги – тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года.

Золотой звёзды Героя России вместе с нашим земляком Александром Леваковым, Филиппом Евсеевым и Алексеем Неустроевым удостоен и старший лейтенант Расим Баксиков, который в ходе напряжённых боёв также действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм.

– Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг – не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым,– подчеркнул Владимир Путин.

После отпуска отважные танкисты отправляются к месту службы.

Сергей РЯБОВ.