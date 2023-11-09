По сценарию ноября. Чудеса с погодой на Сахалине, конечно, случаются, но только не в этот раз

В предстоящие выходные всё будет, как положено ноябрю: с дождём и снегом вперемешку и общим похолоданием.

Как сообщили в региональном управлении гидрометеослужбы, в пятницу остров будет находиться под влиянием очередного циклона – он принесёт на север снег, а в центральные и южные районы мокрый снег с дождём и просто дождь. Циклон в течение суток покинет наши широты, уйдет в Охотское море. Начнётся мощное вторжение холода со стороны Якутии, севера Хабаровского края.

В субботу на севере и в центральной части ночью температура воздуха будет держаться на уровне минус 5 — 10 градусов, а в долинах возможен и мороз до 18-ти, днем в пределах минус 1 — 6 градусов ближе нуля. Небольшой и умеренный снег. На юге в субботу ночью минус 1 — 6, небольшой и умеренный снег, порывистый ветер на побережьях, в воскресенье ночью морозец 4 — 9 градусов. Дневная температура будет держаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов.

В Южно-Сахалинске на выходных временами небольшой снег, ночью температура воздуха в пределах минус 4 — 6, днём около 0 градусов.

Семён РЕЧКИН.