Молодёжь выбирает… Если так пойдёт и дальше, Южно-Сахалинск вполне сможет претендовать на звание первой и единственной в стране островной столицы российского студенчества

От одного лишь перечисления перспективных направлений развития Сахалинского государственного университета (СахГУ) захватывает дух. В самом скором времени студентам предстоит заниматься серьёзными исследованиями в области химии и прикладной экологии. Причём не только вести комплексный экологический мониторинг окружающей среды, но и самим разрабатывать технологии по снижению экологической нагрузки и ликвидации загрязнений.

Благодаря вводу современной лаборатории химико-биологических исследований появится возможность развивать новые направления для Сахалинской области: химические и биологические технологии, фармакологию.

Цифровые технологии, искусственный интеллект, моделирование радиоэлектронных устройств, робототехника, беспилотники и дистанционное зондирование Земли, аквакультура и рыбоводство, разноплановые социокультурные исследования современной Азии… Список обширный! Завтрашним абитуриентам, и не только проживающим в островной области, есть все резоны присмотреться к перспективам СахГУ и сделать правильный выбор.

Стройка века

Для воплощения масштабных планов требуется не менее масштабная база. Сейчас в Южно-Сахалинске параллельными курсами энергично строят суперсовременный научно-образовательный комплекс СахалинTech на Коммунистическом проспекте и студенческий городок на проспекте Победы, рассчитанный на 1500 «горожан».

Строители обещают сдать кампус в 2025 году, а научно-образовательный комплекс годом позже. Масштабная стройка развернулась благодаря национальному проекту «Наука и университеты», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы региона Валерия Лимаренко, кампус мирового уровня необходим островному региону, чтобы выпускники получали лучшее образование и лучшие рабочие места на Сахалине, а бизнес взаимодействовал с передовой наукой и работал на благо региона.

Исторический аспект

Сахалинский госуниверситет ведёт свою историю с 1949 года, с момента создания учительского института. На протяжении всей своей истории вуз был и остаётся ведущим учреждением высшего образования в области.

СахГУ сегодня даёт возможность получить об­ра­зование по естественно-научным, педагогическим, социальным, гуманитарным, экономическим, инженерно-техническим направлениям. В составе вуза действует пять институтов, политехнический и Южно-Сахалинский педагогический колледжи, филиалы в Охе и Александровске-Сахалинском. Действует система довузовской подготовки и дополни­тельного образования. Вуз располагает современными мультимедийными классами, научно-исследовательскими лабораториями и центрами, научно-учебными базами, а также спутниковой станцией и археологическим музеем.

В числе преподавателей известные учёные России и мира. Научные разработки вуза вносят свою лепту в развитие экономики региона.

Выпускники университета работают в самых разных сферах: в компаниях нефтегазовой отрасли, правоохранительных органах, учреждениях образования, в банковских структурах, налоговых органах, на предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях рыбной отрасли, а также в администрации Южно-Сахалинска, области и районов.

Красноречивый показатель: как свидетельствует мониторинг, к концу года выпуска трудоустраивается более 86 процентов выпускников. Это один из лучших результатов в России.

Модель студенческого самоуправления и воспитательной работы СахГУ признана одной из лучших на Дальнем Востоке.

Чем живёшь, универ?

Помимо собственно учёбы, в вузе кипит жизнь, молодёжи скучать некогда. Спорт и волонтёрская деятельность, культурные и экологические проекты… Вот лишь некоторые «шапки» свежих вузовских новостей.

«В СахГУ торжественно стартовал всероссийский проект «Университетские смены». Вуз впервые принял у себя 30 школьников 8 – 11 классов из города Шахтёрска (Донецкая Народная Республика). Для гостей подготовлена большая и интересная программа, ребятам будет что вспомнить о поездке на Сахалин!

«Студенческий фильм о Кунашире стал финалистом всероссийского конкурса». Студенты СахГУ вышли в финал всероссийского онлайн-конкурса видеороликов и аудиоподкастов «Большое путешествие по стране: географическая экспедиция». Это авторская работа «Остров вулканов» студентов Андрея Меньшова и Даниила Васильева. Творческий отчёт об экспедиции студенческой команды на курильский остров Кунашир.

«Студентка СахГУ стала лауреатом международного медиапроекта «Мгновения поиска». Активистка поискового отряда СахГУ «Дальневосточный рубеж» Алина Калина в свободное от учёбы время освещает деятельность поискового отряда и сопровождает ребят на выездных мероприятиях. Её фотопроект занял почётное третье место в номинации «Часть движения».

«Две награды за один конкурс». Студент Даниил Васильев занял первое место на всероссийском медиахакатоне «Первые кадры». Этот проект включён в программу поддержки и развития молодёжного творчества «Российская студенческая весна» Российского союза молодёжи. Участникам из 19-ти регионов после прохождения мастер-классов нужно было создать свои киношедевры в миниатюре на тему «Герои нашего времени». Даниил в своём фильме рассказал о педагоге-организаторе из Владивостока, обучающем танцам и ритмике детей с нарушением слуха. Помимо этого Даниил получил специальный приз за клип на платформе «ВКонтакте».

За этим будущее

После торжественной церемонии по случаю начала грандиозного строительства кампуса на вопрос журналиста «Советского Сахалина» — какое в вашем представлении будущее у региона — губернатор Валерий Лимаренко ответил: «Светлое, яркое и интересное!». А министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сформулировал ответ так: «Раз на Сахалине будет кампус мирового уровня, значит, нужно добиваться, чтобы здесь работали учёные мирового уровня и мировая наука, за этим будущее!».

Сергей ВЛАДИМИРОВ.