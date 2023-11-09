Вторая жизнь бумаги. Всероссийский «БумБатл» проходит на Сахалине

Школы и детские сады Сахалина присоединились к акции, которая проводится в поддержку национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Дети вместе с родителями собрали макулатуру, которая не будет захоронена на полигоне, а превратится после вторичной переработки в различные бумажные изделия.

«БумБатл» – это не просто акция, но и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачёте. Участники принесли бумажные пакеты, журналы, картонные коробки, газеты, белую и цветную бумагу. Победителей определят после взвешивания и сбора макулатуры. Информация будет загружена на федеральную платформу акции, сообщила пресс-служба областного правительства.

Большинство участников – это ученики школ юга Сахалина. Однако активность проявили и ребята из школы № 1 Тымовского. Они собрали почти 2 тонны макулатуры.

– Учителя предложили нам принять участие и собрать макулатуру дома. Мы вместе с одноклассниками провели ревизию и принесли в школу. И родители были рады, потому что навели порядок и освободилось место, – поделился ученик школы № 6 Никита Кудрявцев.

В некоторых школах Южно-Сахалинска пройдут экоуроки, посвященные вопросу сбора и переработки макулатуры. Их проведёт экоактивист Андрей Витулин, возглавляющий Сахалинское отделение Всероссийского общественного экологического движения «Экосистема».

– Из макулатуры сделают упаковочный картон, подложки под яйца, туалетную и упаковочную бумагу, – рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

В акции «БумБатл» Сахалинская область принимает участие второй раз. В прошлом году островитянам удалось собрать 14,5 тонны макулатуры.

Татьяна МОРОЗОВА.

СПРАВКА

Раздельный сбор отходов по нацпроекту «Экология» внедрён по всему Сахалину. Вскоре к нему присоединятся и Курильские острова.