Александр Алябьев завоевал четыре медали на чемпионате России

В Таштаголе завершился чемпионат России по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Борьбу за награды вели спортсмены из восьми регионов страны в четырех дисциплинах: слаломе-гиганте, слаломе, супергиганте и супер-комбинации.

Представитель Сахалинской области Александр Алябьев завоевал четыре медали — в каждой из заявленных дисциплин, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Заезды в слаломе-гиганте, супергиганте и супер-комбинации принесли Александру Алябьеву (тренер Александр Назаров) три серебряные медали. Первым и трехкратным чемпионом России стал представитель Москвы Алексей Бугаев (тренер Александр Назаров).

Золото спортсмену центра спортивной Сахалинской области принес слалом. Здесь Алябьев оставил позади Александра Юшкова из Красноярского края и Ивана Васильева из Санкт-Петербурга.