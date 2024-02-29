Четверг, 29 февраля, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

Александр Алябьев завоевал четыре медали на чемпионате России

81

В Таштаголе завершился чемпионат России по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Борьбу за награды вели спортсмены из восьми регионов страны в четырех дисциплинах: слаломе-гиганте, слаломе, супергиганте и супер-комбинации.

Представитель Сахалинской области Александр Алябьев завоевал четыре медали — в каждой из заявленных дисциплин, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Заезды в слаломе-гиганте, супергиганте и супер-комбинации принесли Александру Алябьеву (тренер Александр Назаров) три серебряные медали. Первым и трехкратным чемпионом России стал представитель Москвы Алексей Бугаев (тренер Александр Назаров).

Золото спортсмену центра спортивной Сахалинской области принес слалом. Здесь Алябьев оставил позади Александра Юшкова из Красноярского края и Ивана Васильева из Санкт-Петербурга.

По теме:

  1. Подтверждая статус фаворита. Островная сноубордистка София Надыршина завоевала две золотые медали спартакиады молодежи России
  2. Четыре медали Надыршиных. Сахалинцы на международных, всероссийских и областных соревнованиях
  3. Каждый новый старт – это вызов себе. София Надыршина завоевала две золотые медали Кубка России по сноуборду
  4. София Надыршина завоевала две медали Кубка России по сноуборду
  5. Зимний сезон начали удачно. София Надыршина завоевала две медали этапа Кубка России по сноуборду
  6. Островные сноубордисты завоевали три медали на соревнованиях в Миассе
  7. Всегда с наградами. Сахалинские горнолыжники завоевали десять медалей первенства ДФО
  8. Славят сахалинский спорт. Островитяне по-прежнему на высоте на крупных соревнованиях
  9. Сахалинская легкоатлетка завоевала две золотые медали на чемпионате России
  10. На предельных скоростях
Предыдущая статья
Сахалинка Дарина Салманова взяла золото международного турнира по киокушинкай каратэ
Следующая статья
Паром «Александр Деев» прибывает в Холмск в ночь на 1 марта
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ