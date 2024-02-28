Сахалинка Дарина Салманова взяла золото международного турнира по киокушинкай каратэ

Южно-сахалинская спортсменка Дарина Салманова стала победительницей международного турнира по киокушинкай каратэ Russian Open Cup.

Соревнования прошли в Москве и собрали 2500 спортсменов из 18 стран.

Воспитанница тренера Никиты Шимко выступала в категории «девочки 8 — 9 лет, 40+ кг». Дарина провела два боя и одержала уверенную победу в обоих поединках.

Сахалинец Иван Волков стал победителем международных соревнований по зимнему плаванию

Корсаковский спортсмен, воспитанник тренера Михаила Волкова спортшколы «Флагман» Иван Волков, завоевал шесть медалей международных соревнований по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы-2024».

Состязания собрали 450 пловцов из пяти стран мира. 14-летний Иван был единственным представителем Сахалинской области.

Островной спортсмен завоевал 4 золотые и 2 серебряные медали.

Корсаковец стал победителем в плавании на дистанции 25 м вольным стилем, 25 м баттерфляем, а также в эстафетах комбинированным плаванием и вольным стилем на 25 м.

Вторые места Иван занял в плавании на 25 м брассом и 50 м вольным стилем.

Сахалинские каратисты завоевали две медали Кубка России

В Нижнем Новгороде состоялся Кубок России по каратэ. Около 300 спортсменов из 43 регионов нашей страны бились не только за медали соревнований, но и за право участия в Спортивных Играх стран БРИКС, которые пройдут в Казани 11 — 24 июня.

Среди участников — заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, неоднократные чемпионы России, Европы и международных соревнований. В программу Кубка входят ката (соревнования по технике), кумитэ (поединки по весовым категориям), ката-группа (командные соревнования по технике).

Островной регион представляли десять каратистов из Южно-Сахалинска и Холмска.

В первый день золото в самой престижной весовой категории свыше 84 кг завоевал студент СахГУ Константин Коковуров (тренеры Леонид Ким и Анастасия Ким). Седьмое место занял Семён Губайдулин (тренер Леонид Ким).

В заключительный день соревнований медали удостоился студент СахГУ Никита Большаков (тренер Леонид Ким и Алексей Тян), одержав победу в бронзовом финале в весовой категории до 60 кг.

В итоге сахалинские каратисты заняли пятое место в командном зачете.

Островные лыжники отличились на межрегиональных соревнованиях

В Кемерово состоялся финал межрегиональных соревнований по лыжным гонкам проекта «На лыжи!». На лыжню вышли юноши и девушки младшего и среднего возраста (13 — 16 лет).

— Эти состязания проводят Федерация лыжных гонок РФ (президент Елена Вяльбе) совместно с компаниями «РУСАЛ» и «Эн+» с 2016 года для выявления и поддержки лучших юных спортсменов. В соревнованиях уже приняли участие более 5000 юношей и девушек со всей страны. Соревнования внесены в Единый календарный план ФЛГР, что позволяет лыжникам повысить разряд и войти в состав региональных сборных, — рассказали организаторы.

Среди участников межрегиональных стартов были члены юношеской сборной команды Сахалинской области. Им удалось завоевать три медали.

Победительницей индивидуальной гонки свободным стилем стала Дарья Будникова. Она же взяла бронзу в спринте классическим стилем.

Третью медаль (бронзовую) Дарья Будникова завоевала в смешанной эстафете вместе с Дмитрием Глазуновым, Софьей Кулыгиной и Ростиславом Ковалем.

Успех лыжников разделяют их тренеры Галина Кулыгина и Ирина Улитина.

Островные волейболистки приняли участие в первенстве России

В Анапе завершилось первенство России по волейболу среди девушек до 18 лет (2007 — 2008 г.р.). В медальной гонке участвовали 16 лучших команд страны.

Островные волейболистки заняли за 16-е место.