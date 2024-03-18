Будем голосовать. Всероссийское голосование за благоустройство скверов перешло в онлайн-формат

Поддержать проекты благоустройства могут все жители в возрасте от 14 лет на платформе­

65.gorodsreda.ru. Отдать свой голос можно через подтверждённую запись на Госуслугах.

– Четвёртый год сахалинцы и курильчане определяют вектор развития городской среды в населённых пунктах своего района, активно участвуя в выборе территорий. Позитивные изменения происходят, и все это замечают: каждый год преображаются выбранные жителями скверы, площади или набережные. На месте пустырей появляются новые благоустроенные пространства для отдыха и досуга. Эффективное и качественное благоустройство возможно только при непосредственном участии граждан, – подчеркнула министр ЖКХ области Наталия Куприна.

По итогам прошедших трёх дней, в очном формате рейтингового голосования за объекты благоустройства приняли участие свыше 28 тысяч сахалинцев и курильчан. Почти 5 тысяч человек приняли участие в голосовании за выбор общественных пространств, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в следующем году. Голоса распределились между восемью территориями неравномерно. На данный момент лидер среди претендентов в областном центре – зона отдыха «Тимирязевское», получившая около 1200 голосов. Не отстаёт по количеству голосов «Бульвар студентов», за него голоса отдали около 1100 человек. По остальным территориям количество голосов менее 600.

В топ-3 активных районов вошли: Анивский район – 2,8 тысячи, Невельский район – 2,4 тысячи, Углегорский район – 2,2 тысячи. Количество голосов с каждой минутой меняется. В некоторых районах разница в голосах, отданных за ту или иную территорию, совсем небольшая.

Победителем в каждом районе будет признан объект, набравший наибольшее количество голосов.

Для того, чтобы помочь гражданам отдать свой голос за выбранную территорию, в островном регионе созданы волонтёрские штабы. Добровольцы прошли обучение и могут оказать помощь в голосовании, а также рассказать о проектах, предложенных на выбор. По всей области работает около 240 волонтёров.

В федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированном по решению Президента России, на выбор в нашей области представлены 44 общественные территории, из них 13 проектов подготовлены для островных сёл. Например, благоустроить общественные территории предлагается в Новотроицком Анивского района, Рейдово и Рыбаках Курильского района. Больше всего предложений поступило из Южно-Сахалинска – восемь общественных прос­транств. Макаровский и Александровск-Сахалинский районы предложили по три проекта, остальные муниципальные образования – по два, сообщает пресс-служба регионального правительства.