Вторник, 19 марта, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Будем голосовать. Всероссийское голосование за благоустройство скверов перешло в онлайн-формат

100

Поддержать проекты благоустройства могут все жители в возрасте от 14 лет на платформе­

65.gorodsreda.ru. Отдать свой голос можно через подтверждённую запись на Госуслугах.

– Четвёртый год сахалинцы и курильчане определяют вектор развития городской среды в населённых пунктах своего района, активно участвуя в выборе территорий. Позитивные изменения происходят, и все это замечают: каждый год преображаются выбранные жителями скверы, площади или набережные. На месте пустырей появляются новые благоустроенные пространства для отдыха и досуга. Эффективное и качественное благоустройство возможно только при непосредственном участии граждан, – подчеркнула министр ЖКХ области Наталия Куприна.

По итогам прошедших трёх дней, в очном формате рейтингового голосования за объекты благоустройства приняли участие свыше 28 тысяч сахалинцев и курильчан. Почти 5 тысяч человек приняли участие в голосовании за выбор общественных пространств, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в следующем году. Голоса распределились между восемью территориями неравномерно. На данный момент лидер среди претендентов в областном центре – зона отдыха «Тимирязевское», получившая около 1200 голосов. Не отстаёт по количеству голосов «Бульвар студентов», за него голоса отдали около 1100 человек. По остальным территориям количество голосов менее 600.

В топ-3 активных районов вошли: Анивский район – 2,8 тысячи, Невельский район – 2,4 тысячи, Углегорский район – 2,2 тысячи. Количество голосов с каждой минутой меняется. В некоторых районах разница в голосах, отданных за ту или иную территорию, совсем небольшая.

Победителем в каждом районе будет признан объект, набравший наибольшее количество голосов.

Для того, чтобы помочь гражданам отдать свой голос за выбранную территорию, в островном регионе созданы волонтёрские штабы. Добровольцы прошли обучение и могут оказать помощь в голосовании, а также рассказать о проектах, предложенных на выбор. По всей области работает около 240 волонтёров.

В федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированном по решению Президента России, на выбор в нашей области представлены 44 общественные территории, из них 13 проектов подготовлены для островных сёл. Например, благоустроить общественные территории предлагается в Новотроицком Анивского района, Рейдово и Рыбаках Курильского района. Больше всего предложений поступило из Южно-Сахалинска – восемь общественных прос­транств. Макаровский и Александровск-Сахалинский районы предложили по три проекта, остальные муниципальные образования – по два, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По теме:

  1. Выбираем! Нам здесь жить. До окончания голосования за благоустройство южно-сахалинских скверов осталось две недели
  2. Голосовать будем три дня, выберем 18 депутатов от округов и 10 от партий
  3. За кого голосовать будем?
  4. Сахалинские волонтеры помогут провести голосование
  5. Каким быть нашим дворам — решать нам. Началось рейтинговое голосование за проекты благоустройства
  6. Голосование за название южно-сахалинского аэропорта выходит на финишную прямую
  7. Теперь сахалинцы могут контролировать благоустройство дворов с помощью интерактивной карты
  8. По властному велению, по нашему хотению. Благоустройство дворов в областном центре
  9. Проекты один другого лучше. Южносахалинцы оказались перед непростым выбором: какой из трех новых скверов предпочтительнее
  10. Жителям области предлагается проголосовать онлайн за проекты благоустройства
Предыдущая статья
Сахалинэнергосбыт взыскивает долги через суд
Следующая статья
Из загса – и на выборы. Жители Сахалина и Курил показали высокую активность на прошедших выборах президента страны
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ