Из загса – и на выборы. Жители Сахалина и Курил показали высокую активность на прошедших выборах президента страны

По данным облизбиркома, по итогам трёх дней явка вплотную приблизилась к 80%. Аналогичная ситуация на всём Дальнем Востоке. Эксперты отметили, что явка здесь побила рекорд 2018 года.

Каких-то нарушений на избирательных участках Сахалина и Курил замечено не было. Эксперты отмечают, что антироссийская политика, представляющая интересы внешних сил, не нашла поддержки на Дальнем Востоке. Сразу после закрытия участков комиссии приступили к подсчёту голосов. Процедура проходила в присутствии общественных наблюдателей.

Окончательные итоги подведут позднее, но предварительные цифры таковы: с огромным отрывом лидирует действующий глава государства Владимир Путин. У него под 90% голосов (данные на утро 18 марта).

Все три дня за ходом выборов следили в Центре общественного наблюдения в Южно-Сахалинске, там работали члены общественной палаты, общественного штаба по наблюдению за выборами Президента РФ и уполномоченный по правам человека в островном регионе. Держать руку на пульсе помогала видеостена, куда выводились данные онлайн-трансляции с избирательных участков.

– Члены нашей комиссии в эти дни выезжали в районы, побывали также в следственных изоляторах областного центра и Охи. Нарушений не выявлено, – рассказал руководитель Центра общественного наблюдения Владимир Иконников.

Для жителей Северо-Курильска первый день голосования был сопряжён с немалыми трудностями – из-за непогоды было непросто выйти из дома. Тем не менее, люди пошли на участки с утра. Примечательно, что в самом дальнем муниципалитете молодожёны отправились голосовать сразу после регистрации брака.

В Южно-Сахалинске одним из первых пришёл на избирательный участок № 323 губернатор Валерий Лимаренко. Он пояснил, что область начинает участие в выборах одной из первых в стране, на нас смотрят остальные регионы, поэтому и ему, как главе островной области, нужно подать пример землякам.

В Смирных одним из первых на избирательный участок пришёл участник СВО Иван Баландин. Он получил ранение в бою и на остров прибыл для восстановления.

– Я пришёл из зоны СВО, поэтому не могу не выразить свою позицию и сделать свой выбор, – отметил военнослужащий.

Многие семьи брали на участки детей. Например, многодетная семья Виталия и Елены Макейчик из Александровска-Сахалинского пришла на избирательный участок в полном составе.

– Всей семьей мы приняли участие в голосовании, отдали свой гражданский долг Родине. Дети увидели своими глазами, как проходит голосование, прочувствовали всю серьёзность этого мероприятия, ощутили свою значимость в будущем страны, – сообщила Елена.

Такой же пример показала одна из самых спортивных семей Александровск-Сахалинского района – Евгений и Светлана Червовы, участники Всероссийского проекта «Всей семьёй». Супруги подчеркнули – своим примером они учат детей выражать собственное мнение с малых лет.

Чета из областного центра Максим и Яна Ли рассказали, что участие в выборах – одна из их семейных традиций.

Для немалого числа молодых людей участие в прошедших выборах запомнится надолго. Например, на избирательном участке в Охинском районном Дворце культуры очень торжественно было обставлено первое в жизни голосование земляков. Сотрудники избирательной комиссии поздравили «дебютантку» Дарью Муштарееву и вручили ей небольшой подарок. На избирательном участке № 123 героем почувствовала себя студентка Сахалинского индустриального техникума Ангелина Кружилина. Проголосовав первый раз в своей жизни, девушка тоже удостоилась подарка.

С 15 по 17 марта на Сахалине и Курилах работало 290 участковых избирательных комиссий. На 170 избирательных участках действовала видеотрансляция. За безопасную и спокойную обстановку отвечали 969 наблюдателей. Голосование во всех районах прошло честно и открыто.

Владимир ПАВЛОВ.

Фото из соцсетей.

ЦОН

Только цифры

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, после подсчёта 70% голосов убедительную победу на выборах Президента России одержал Владимир Путин – он набирает 87,17% голосов. Эти данные ещё могут немного измениться, но лидерство Владимира Путина бесспорно.