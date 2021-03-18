Будет чистая вода

Во время рабочей поездки в Александровск-Сахалинский председатель правительства региона Алексей Белик проверил, как ведется реконструкция системы водоснабжения в райцентре.

Завершить работы планируется в октябре этого года.

Чтобы в домах жителей Александровска-Сахалинского появилась чистая вода, необходимо соединить комплекс водопроводных очистных сооружений с сетями водоснабжения. Для этого капитально отремонтируют три участка сетей общей протяженностью 1977 метров. Деньги – около 56 млн рублей – будут выделены из областного бюджета.

Ольга НАУМОВА.