Будет холодно, да не голодно. Календарь дачника

Агроном Валентина Косенкова дает заключительные рекомендации островным земледельцам.

Сейчас основная работа на участках сводится к тому, чтобы насытить почву органикой. Под перекопку внесите свежий и полусвежий навоз. За зиму он превратится в удобрение, хорошо усваиваемое растениями. А перепревший навоз хорошо накройте пленкой. Ранней весной внесете его в грядки под перекопку.

Под зиму рекомендуется также вносить в почву торфокрошку с добавлением раскислителей почвы – известковой мучки или доломитовой муки. О повышенной кислотности почвы легко узнать по растениям-индикаторам – там произрастают борщевик, хвощ, конский щавель.

Тем, у кого посадки картофеля были небольшими, советую в совхозах или их торговых точках купить полюбившиеся по вкусовым качествам сорта этой культуры. Выбирайте клубни помельче. Сейчас много хороших белорусских сортов картофеля, крахмалистых, с желтой мякотью. Приобретенный посадочный материал промойте в слабом растворе марганцовки, просушите и заложите в ящики, не забыв указать на этикетке, что это за сорт.

Покупайте в магазинах клубни любимых цветов. Те растения, которые приобретаются на базаре, не всегда соответствуют сорту. Высаживать луковицы первоцветов сейчас надо на глубину, равную 5 диаметрам клубнелуковиц. Луковицы гладиолусов следует очистить от корней, сделать обрезку стебля на 3 см, хорошо просушить, уложить на хранение в подвал или в холодный укромный уголкок.

У георгинов удалите старые клубни, остальные на делёнки не расщепляйте, храните общим кустом. В течение двух недель просушите на воздухе, потом с этикетками уложите в черные полиэтиленовые пакеты. Храните их открытыми по соседству с картофелем.

Заготовьте и хорошо просушите мелкий песок для хранения урожая моркови и свеклы.

Осенью плодово-ягодные кустарники и розы не черенкуют, поскольку растения находятся в состоянии покоя. Но если, к примеру, вы хотите окоренить полюбившуюся розу, у вас это может получиться. Внизу цветущей веточки сделайте срез под углом 45 градусов и поставьте ее в воду. Для лучшего образования корневой системы можно добавить в нее капельку меда или несколько кристалликов сахара. Окорененную розу определите в цветочный горшок и ухаживайте за ней дома до поздней весны. Потом вы найдете ей место на даче.

Древовидные и метельчатые гортензии, а также молодые кусты сирени свяжите в снопики. Их можно не укрывать, они хорошо перезимуют.

Чтобы весной избежать лишних трат, запаситесь сейчас плодородной почвой для рассады со своего участка. И припасы удобрений сделайте, ведь с наступлением дачного сезона поднимется ажиотажный спрос на диаммофоску, сульфат калия, двойной суперфосфат и другие сложные удобрения.

Сейчас по перекопанным грядкам можно разбросать хлористый калий и суперфосфат, под снегом удобрения разложатся на жизненно важные для растений микроэлементы.

Покупайте препараты для завязи огурцов, томатов, плодово-ягодных культур, а также универсальную завязь. Применяя их для опрыскивания бутонов, вы сохраните много цветков. Они не пострадают из-за дождей, туманов и мороси, и недобора урожая не будет.

В этом году из-за морозов и почковых клещей сильно пострадали кусты черной смородины. Они стояли сухими, в плесени и болячках. Срежьте такие ветки и попробуйте реанимировать пострадавшие молодые кусты смородины. Возможно, к весне корневые почки дадут поросль. И еще раз напоминаю: обязательно обработайте кустарники 3-проц. раствором бордоской жидкости.

Разбросав по огороду органику, перекопку грядок ведите на глубину 20 – 25 см, на длину штыка лопаты. Пласты почвы переворачивайте нижней стороной вверх, не разбивая комьев, чтобы погибли личинки вредителей.

Для осенней подкормки сада вокруг приствольного круга, равного диаметру кроны деревьев, делаем небольшой ров. В него насыпаем, из расчета 100 г на погонный метр, суперфосфат или калийное удобрение. Гранулы заделываем в почву граблями или тяпкой. Затем приствольный круг мульчируем перегноем, перепревшем навозом или плодородной землей. Это благотворно скажется на урожайности дерева.

Обратите внимание и на такой момент. Если еще до ливней вы замульчировали кусты роз и мульча не просохла до холодов, розы могут подмерзнуть. Постарайтесь избежать этого. И не укрывайте эти растения нетканым материалом, грызуны сделают из него норы и погрызут розовые кусты. Для отпугивания мышей и крыс положите под кусты таблетки «Грома» и «Шторма».