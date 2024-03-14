Они обеспечивают комфорт людям. Работников ЖКХ Южно-Сахалинска поздравили с наступающим профессиональным праздником

В торжественном мероприятии, которое состоялось 13 марта в ГДК «Родина», приняли участие работники ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и других предприятий жилищно-коммунального комплекса. С профессиональным праздником собравшихся поздравил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Глава областного центра отметил, что в этой сфере сегодня трудятся тысячи людей, которые ежедневно обеспечивают комфорт, бесперебойную работу предприятий и учреждений, детских садов и школ, больниц, выполняют задачи по содержанию и благоустройству дворовых территорий, эксплуатации жилищного фонда. Слова благодарности мэр выразил работникам управляющих компаний, завода им. Федотова, Сахалинской коммунальной компании, РВК-Сахалин, Электросервиса. Перед каждой из этих организаций стоит ряд важных задач. Благодаря поддержке правительства области, губернатора Валерия Лимаренко в Южно-Сахалинске заменяются инженерные сети, возводятся современные объекты для обеспечения горожан качественными коммунальными услугами.

– Это большая работа, которая выполняется вашими руками на высоком профессиональном уровне, с должной самоотдачей. Ваш труд ценят жители и гости нашего города. Благодарю всех вас за преданность своему делу, за работу во благо жителей, – отметил Сергей Надсадин.

Поздравления с профессиональным праздником прозвучали от вице-мэра Южно-Сахалинска Алексея Римши, курирующего сферу ЖКХ областного центра. Также со словами благодарности к участникам мероприятия обратились министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна, заместитель председателя городской думы Южно-Сахалинска Татьяна Рудакова, заместитель председателя постоянного комитета областной думы по экономическому развитию Юрий Выголов, директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов.

Значимость работы предприятий ЖКХ отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта «За Россию» Алёна Силачёва.

– Тепло, вода, свет, содержание домов, дорог, дворовых территорий – от этого зависит комфорт жителей, их настроение. Жилищно-коммунальная сфера получила динамичное развитие во многом благодаря реализации национального проекта «Жильё и городская среда», а также принятому комплексному плану модернизации инфраструктуры. Облик городов меняется благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Всё это делает нашу жизнь лучше. Очень важна командная работа органов местного самоуправления, региональной власти, работников жилищно-коммунальной сферы, – сказала Алёна Силачёва.

Официальной частью праздника стала церемония награждения. За эффективный труд, достижения в профессиональной деятельности работники ЖКХ отмечены почётными грамотами, благодарственными письмами. Благодарности администрации Южно-Сахалинска в том числе удостоена дворник «ЖЭУ-10» Жанна Даньшина.

– Я очень люблю свою работу, горжусь ей. Мы приводим город в порядок, убираем территории домов, подъезды, стараемся сделать всё, чтобы обеспечить комфорт людям. И нам за это благодарны жители, – поделилась Жанна Трофимовна.

Творческим подарком для участников праздника стала концертная программа.