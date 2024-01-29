Лучезарный коротышка. Портрет сахалинского февраля

Ветродуй, лютень, бокогрей, а также сечень, межень – все эти названия относятся к одному месяцу года – февралю. Он замыкает зимнюю троицу.

Связанные с ним народные приметы когда-то давно были сформулированы применительно к материковым условиям. А каков февраль в сахалинском исполнении? Составить портрет месяца в общих чертах «Советскому Сахалину» помогли в региональном управлении гидрометеослужбы.

Многое зависит от влияния сибирского антициклона. Он для островной области является основным поставщиком холода, он же «отфутболивает» южные циклоны, несущие с собой осадки. Теоретически возможна такая ситуация, когда именно по этой причине острова могут остаться в феврале без существенных снегопадов и метелей. Но чем ближе к марту, тем влияние антициклона будет ослабевать, соответственно, и погода станет менее устойчивой.

Впрочем, погода на острове зависит и от других факторов: циркуляции воздуха, морских течений… Бывает, что северная часть острова попадает под влияние мощных выносов тёплого воздуха из Китая, а юг при этом оказывается в окружении ледовых полей в Охотском море и холодных ветров, из-за чего воздух холоднее нормы. В феврале циклоны могут заглядывать на острова чаще, чем в январе, но снега приносить меньше.

По сахалинским меркам, февраль – типичный зимний месяц, а вот следующий за ним март – большой мастер на погодно-климатические сюрпризы. То снега навалит, то оттепель с последующими заморозками устроит. Но об этом будет отдельный разговор.

Росгидромет ранее опубликовал на официальном сайте вероятностный прогноз температурного режима в стране на нынешний отопительный период. Судя по февральской карте, вся территория Сахалинской области, включая Курилы, а вместе с ней Камчатка, Чукотка, часть Хабаровского края попадают в зону, отмеченную голубым цветом. Здесь ожидается средняя месячная температура воздуха около нормы или ниже на 20 процентов.

В прошлом году южная часть Сахалина попадала в более холодную зону, а северная – в обычную среднестатистическую. Граница холода пролегала почти точно по 50-й параллели…

В Южно-Сахалинске за последние годы, пожалуй, самым холодным был февраль 2019-го, когда проходили международные спортивные соревнования «Дети Азии». Ночью температура опускалась до минус 30 – 32 градусов.

За всю историю наблюдений в областном центре самым холодным выдался второй месяц 2001-го, когда среднемесячная температура составила –16,7 градуса. Самым тёплым – февраль 2015-го: – 6,1 градуса. При этом нормальной среднемесячной температурой является показатель –11,2 градуса. Осадков в сумме в феврале выпадает меньше, чем в январе или в марте: 38 миллиметров (в январе – 56, в марте – 52 миллиметра).

Проявляются первые признаки весны. Например, с каждым днём прибывает продолжительность светового дня. Февральская продолжительность солнечного сияния – 156 часов против 133-х январских.

Семён РЕЧКИН.

К слову

Последнему месяцу зимы посвящено немало пословиц и поговорок: злится февраль-коротышка, что ему мало дней дадено; то, что январь упустил, февраль подберёт; в феврале зима с весной встречается впервой; февраль три часа дня прибавляет.