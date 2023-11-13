Древние пророчества. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

Когда набирала обороты перестройка, всесоюзную прессу наводнили удивительные истории о неопознанных летающих объектах. Ещё недавно запретная тема нашла отклик у людей с особым восприятием мира. Во многих регионах появились самодеятельные клубы, где изучали литературу об НЛО и выявляли места их вероятных посадок.

Перед самым распадом Советского Союза уфологию у нас официально признали наукой. Сообщество исследователей аномальных явлений возглавил космонавт Павел Попович.

Вскоре в январе 1992-го юридический статус обрёл и сахалинский уфоцентр. Первое время он располагался при пединституте. Чтобы исключить срыв ещё несформировавшейся психики, в необычную общественную организацию принимали с 21 года.

В команде из более 20 энтузиастов были и врачи, и научные сотрудники. Они собирали сведения о «летающих тарелках» (пункты наблюдения появились в Аниве, Быкове и Весточке), изучали аномальные зоны и общались с земляками – очевидцами таинственных явлений.

Исследователи сотрудничали с управлением внутренних дел, министерством обороны. По заказу комитета по охране природы подготовили карту электромагнитных излучений, выделив на ней места проявления полтергейста.

Сплотил единомышленников и создал уфоцентр пилот гражданской авиации И. Семикин. Илья не раз наблюдал НЛО и был уверен – планету посещают представители внеземных цивилизаций, а рядом живёт параллельный мир.

Оттуда в начале 1990-х, когда безудержно росли цены, задерживались зарплаты и закрывались многие предприятия, уфологи узнали о грядущем процветании Сахалина и необходимости установить на вершине Большевика святой символ – Крест для приближения духовного и экономического возрождения.

Благую весть подтвердили и древние пророчества. Уже в наше время в Италии в монастыре Болоньи обнаружили рукопись одного из самых таинственных ясновидящих – флорентийского монаха Раньо Неро, жившего в XIV веке. Упоминается в ней и Россия. Якобы в XXI веке с гор зелёного острова Эрин спустится Спаситель. А в 1500-е годы появление божественного Креста, «воссияющего над униженными», предрекал не менее загадочный Парацельс.

В обращениях к главам области и города Семикин делился мыслью, что после многих испытаний Сахалин окрепнет, возродится Россия и Свет с горы над островной столицей увидят все жители Земли. Власть поддержала идею. Для 40-метрового символа веры, благословляющего земляков, энтузиасты определили место на безлесном южном гребне Большевика. Проект согласовали со специалистами и епархией.

Деньги собирали всем миром. Помогали спонсоры. Но накопления съедала невиданная инфляция. Осенью 1994-го уфологи решили ограничиться установкой плиты с древними предсказаниями. Работу мог выполнить местный скульптор В. Чеботарёв. Показав ему текст и заметив недоумение, Семикин применил свой обычный приём:

– Владимир Николаевич, думаете, перед вами ненормальный? Ошибаетесь. Я лётчик. Командир воздушного судна. Регулярно прохожу медкомиссию. Проверяет и психиатр.

Расположив к себе, Илья Викторович поинтересовался мнением художника. Чеботарёв предложил не отливать чугунную плиту, а вырубить пророчества в камне.

Скульптор не раз бывал на карьере в Макаровском районе. Там и выбрали похожий на обелиск трёхметровый монолит. Работал с ним не только мастер. Шлифовать помогали и нетерпеливые уфологи.

Незадолго до знакового события Семикин поднялся на гору с батюшкой. Служитель культа освятил место под памятник. В конце сентября 1996-го на вершину Большевика стелу поднял большегруз с автокраном. Установка заняла несколько часов. С третьей попытки 12-тонный камень встал ровно. Дополнительную устойчивость придали бетон и каркас, а естественным фундаментом стал скальный выступ.

К идее возвести Крест над городом вернулись на рубеже 2000-х. Но она не осуществилась. Хотя по замыслу инициаторов – ассоциации рыбопромышленников Сахалина – 60-метровая конструкция стала бы достопримечательностью островной столицы.

В 2001-м в 55 лет Семикин ушёл из жизни. Без него, бессменного лидера, не стало и уфоцентра. В годовщину смерти родные Ильи Викторовича возложили цветы к памятнику с древними пророчествами.

Сергей Федорчук.



(Продолжение следует).

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