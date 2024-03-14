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Дроны над аэродромом «Пушистый». В Сахалинской области создаётся научно-производственный центр беспилотной авиации

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Дроны могут доставлять грузы. Фото с сайта photoby.ru.

Научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем и средств защиты от их противоправного применения «Крылья Сахалина» создаётся в островном регионе. 14 марта эту инициативу на очередном заседании поддержали депутаты региональной думы.

Организация будет проектировать, испытывать и производить дроны. Также её сотрудники займутся разработкой нормативной документации, которая позволит регулировать использование беспилотников и пресекать их противоправное применение.

– Производство и использование беспилотников – одна из самых перспективных отраслей экономики. У региона уже есть серьёзный задел в этом направлении. Мы наладили серийный выпуск дронов разных моделей. Одни применяются в зоне специальной военной операции. А наши школьники изучают новую специальность – оператор беспилотных авиационных систем. Считаю, это только начало. В России примерно 40 тысяч школ. Многим из них потребуются беспилотники для обучения учеников. Это потенциальный рынок более чем на 62 миллиарда рублей.

И очень важно, чтобы Сахалинская область заняла на нём лидирующие позиции. Это возможность реализовать свои таланты для технически одарённой островной молодёжи, создать высококвалифицированные рабочие места. С этой целью мы и создаём НПЦ «Крылья Сахалина», – сказал председатель регионального правительства Алексей Белик.

В нашем регионе беспилотники уже находят применение как средство доставки небольших срочных грузов в сфере здравоохранения. Их можно использовать в ходе ледовой разведки, при поиске заблудившихся людей и очагов лесных пожаров. Они могут выполнять многие задачи, которые пока берёт на себя привычная пилотируемая авиация. Но гораздо дешевле.

Учредителем станет региональное министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области. В его состав войдёт лабораторно-исследовательское подразделение, лётно-испытательный комплекс, центр коллективного доступа для разработки и производства дронов, учебный центр, а также первая дальневосточная беспилотная авиакомпания.

Лётные испытания резиденты НПЦ «Крылья Сахалина» будут проводить на аэродроме «Пушистый» в Корсаковском районе.

НПЦ «Крылья Сахалина» начнёт работу до конца марта. Планируется, что уже в августе будет запущено производство некоторых оригинальных компонентов дронов.

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