Корсаковские новосёлы. В портовом городе начинается грандиозная стройка

Здесь начнётся строительство объектов первой очереди «Дальневосточного квартала».

В сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме заключено соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и компанией «СЗ «Проект-Страна-3» (принадлежит девелоперской группе «Самолет»).

Сначала будет возведено 50 тысяч квадратных метров жилья. Застройщик, который является резидентом территории опережающего развития «Южная», уже получил разрешение на строительство первой очереди – 20 тысяч квадратных метров. Это будут четыре дома высотой от 9 до 18 этажей, всего более 360 квартир. Предполагается, что по­этапный ввод в эксплуатацию построенных объектов начнётся в конце 2025 года.

– Задача правительства области и министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики – совместно обеспечить будущие жилые дома «Дальневосточного квартала» в Корсакове необходимой инженерной инфраструктурой, построить сети водо-, тепло- и электроснабжения. В ближайшее время, как только проектная документация пройдёт государственную экспертизу, мы в полном объёме развернём работы. Для Корсакова и всей нашей области этот проект имеет огромное значение. Благодаря такому масштабному строительству жилищная проблема в портовом городе потеряет свою остроту. А строительная отрасль региона получит дополнительный стимул для развития, создания новых рабочих мест. Поэтому мы окажем проекту всю необходимую поддержку, – сказал председатель регионального правительства Алексей Белик на совещании по подготовке к началу работ.

Благодаря «Дальневосточному кварталу» в Корсакове до 2046 года планируется построить более 460 тысяч квадратных метров жилья. Это будет современный жилой район с шестью детскими садами, двумя школами, объектами торговли и обслуживания населения, многоуровневыми паркингами, спортивными и детскими площадками. Общий объём инвестиций – почти 66 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА.