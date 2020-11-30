Гектар с «перекосом». Продолжение истории, омрачающей жизнь холмчан

Отходы с доставкой

О намерениях СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» складировать отходы бурения (т. н. торфогрунт) в Холмском районе — вблизи с. Серные Источники — наша газета писала в материале «Сделка, вызывающая вопросы» (см. «Советский Сахалин», № 43 от 26.06.2020 г.). Напомним, сыр-бор разгорелся из-за намерений компании вывозить пересыпанные торфом буровые отходы на участок, который относится к категории земель населенных пунктов.

Перспектива иметь у себя под боком полигон для хранения отходов показалась местным жителям не лучшим вариантом решения производственных проблем. Людей волновало воздействие отходов на экологию. Никого не убедили заверения, что смешанный с торфом шлам безвреден для окружающей среды.

Однако не успели жители села порадоваться победе на экологическом фронте, как похожая проблема обнаружилась в другом месте — в Садовниках, недалеко от села Яблочное того же Холмского района. Предположительно с июня 2020 года СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» регулярно вывозит сюда торфогрунт и складирует его на одном из участков. И это несмотря на то, что неподалеку – городской пляж, традиционное место отдыха жителей Холмска.

По мнению депутата Холмского городского собрания Светланы Латашенко, смешанные с торфом буровые отходы вывозятся на участок в нарушение существующих норм и правил. Согласно нормам Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны для морского побережья составляет 500 метров. Для участков, расположенных в границах этой зоны, устанавливается специальный режим ведения хозяйственной деятельности.

В частности, запрещено применение пестицидов и агрохимикатов. А строительство возможно лишь при соблюдении требований законодательства в области охраны окружающей среды. Между тем торфогрунт, считает депутат, небезопасен для экологии.

Проблема хранения такого продукта «Сахалин-Шельф-Сервиса» вновь стала темой газетного выступления. О ситуации в Садовниках рассказано в материале «Чем может обернуться экономия» (см. «Советский Сахалин», № 67 от 25.09.2020 г.). В нем, в частности, сообщалось и о том, что холмский депутат подготовила и разослала запросы о выделении участка в несколько инстанций — губернатору, мэру, природоохранной прокуратуре и так далее.

Получило депутатский запрос и региональное министерство экологии. Как следовало из письма и. о. министра Надежды Изотовой, земельный участок в Садовниках был предоставлен в 2017 году двум владельцам по программе «Дальневосточный гектар».

Про складирование отходов и разговора нет: на участок вывезли исключительно «грунт искусственный торфяной», который, согласно официальному ответу, владельцы гектара приобрели у СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» исключительно для дела — «с целью отсыпки и выравнивания земельного участка».

Оказывается, все просто: дали тебе «дальневосточный гектар» — и делай с ним что хочешь. Можешь его отсыпать или выровнять. А можешь даже шлам завезти, никто и слова не скажет.

Так, что ли, получается?

Желание и возможности

До недавнего времени процедура получения земельного участка в Приморье, Хабаровском крае или на Сахалине была такой же, как и в любом российском регионе.

Все изменилось 1 мая 2016 года, когда заработал федеральный закон № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа».

С тех пор о «дальневосточном гектаре» говорят довольно часто. При этом особо подчеркивается, что оформление участка проводится бесплатно, что называется, в один клик — через интернет, с помощью федеральной информационной системы. Не вылезая из-за компьютерного стола, можно закрепить за собой понравившийся участок на территории одиннадцати субъектов ДФО. Это Амурская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Сахалинская область и так далее.

Любопытно, что закон о «дальневосточном гектаре» предполагает свободу выбора не только участков, но и видов использования земли.

Это могут быть земли населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения или любой другой категории. Главное – иметь желание стать дальневосточным землевладельцем. И набраться терпения подождать 52 календарных дня. Именно такой срок отводит законодательство на выполнение всех процедур, связанных с получением «дальневосточного гектара».

На официальном портале www.надальнийвосток.рф размещено немало историй успеха наших сограждан на вожделенном гектаре. Один решил использовать участок для строительства пекарни и теперь радует окружающих хлебобулочными изделиями.

Другой разместил на своем гектаре несколько теплиц и выращивает овощи. А кто-то вообще выбрал гектар подальше от шума городского, чтобы разводить пчел. И разводит, кстати, вполне успешно.

Детская спортивная база, туристический комплекс, даже станция для занятий дельтапланеризмом — все может разместиться на гектаре и дать его владельцу не только возможность заняться хорошим и нужным делом, но и обеспечить стабильный заработок. Было бы, как говорится, желание. Ну и финансовые возможности, конечно.

Хорошо, если все есть. А если нет ни того, ни другого? Тогда что?

Не по плечу

За четыре года, минувших со дня появления федерального закона № 119-ФЗ, на Сахалине выдано уже около 6 000 «дальневосточных гектаров». Много это или мало? Если судить по численности участников программы, правом на получение земельного участка воспользовалось менее двух процентов жителей области. Это номинально. Фактическое же число тех, кто действительно пытается осваивать свои гектары, намного меньше.

Идея бесплатных гектаров проста и понятна — таким немудреным способом правительство пытается заселить окраинную Россию. Дабы максимально заинтересовать «целинников XXI века», государство обещает оказывать им всестороннюю поддержку. И от слов своих не отказывается. В частности, для сахалинцев и курильчан, рискнувших взять вожделенный гектар, действует 47 (!) мер господдержки. Это впечатляет.

Другое дело, что даже эти беспрецедентные меры погоды не делают: граждане из других регионов на острова не спешат. Да и местные владельцы гектаров в массе своей к разработке «сахалинской целины» еще не приступали. Да и приступят ли когда-нибудь, доподлинно не известно.

Удивляться здесь не приходится. Примерно 90 проц. отведенных участков не имеют инженерных коммуникаций. А многое ли можно сделать на участке без воды, газа, электричества?

Нет смысла гадать, в какие деньги обойдется владельцу земли создание инфраструктуры. Сам он тянуть провода от ЛЭП не будет, да и газификацией заниматься — тоже. А у местных муниципалитетов на инфраструктуру просто бюджетов не хватит, как бы усиленно их ни пополняй. Рисковать же и вкладывать в участок свои собственные средства — таких желающих почти что и нет. Еще и потому, что многие брали «гектары» в расчете «на потом». Вот только настанет ли это «потом» для участка где-нибудь на окраине Смирныховского, Поронайского или Тымовского района?..

Интересна и такая деталь. Едва лишь успел выйти закон о «дальневосточном гектаре», как наиболее ликвидные земельные участки в границах населенных пунктов (а следовательно, имеющие возможность для привязки к инженерным сетям) моментально оказались занятыми. Причем даже местные жители толком не знают, кто является владельцем того или иного «гектара».

Подобное получилось, например, в Анивском городском округе: в границах сел Троицкое, Успенское, Песчанское, Рыбацкое ликвидные «гектары» давным-давно отданы под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). И хорошо еще, если эти участки осваивают. Сплошь и рядом они просто огорожены, и только.

В том же Успенском такой вот «гектар» практически лишил жителей двух домов по улице Центральной свободного проезда к своим участкам. Мало того, «гектар» зарос борщевиком, превратившись, по сути, в огромный рассадник весьма вредного сорняка. А хозяину, пребывающему в неизвестности, практически не было до этого никакого дела. Наша газета писала, кстати, и об этом — в материале «Права им только снятся» (см. «Советский Сахалин», № 49 от 17.07.2020 г.).

Вполне достойное применение «дальневосточному гектару», казалось бы, нашел владелец участка в Макаровском районе — построил на нем рыбоводный завод. Все бы ничего, если бы объект не нарушил требования СанПиН 2.1.4.1110-02 — не был построен в границах II санитарного пояса. Тогда как законом это запрещено.

В общем, и этот гектар оказался «неправильным», явно с перекосом в сторону нарушения действующего законодательства. Недавно наша газета рассказала об этом в материале «Макаровчане «отбили» речку Макаровку» (см. «Советский Сахалин», № 82 от 17.11.2020 г.). Принято судебное решение о возврате земельного участка комитету по управлению муниципальным имуществом (КУМС) Макаровского городского округа, рыбозавод должен быть закрыт.

Есть надежда

Вот и «гектар» в Садовниках выглядит не лучшим примером реализации государственной программы заселения российских окраин. Во всяком случае, агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, в чьем ведении вопросы выделения «дальневосточного гектара», на применение участка в качестве площадки для хранения отходов бурения вряд ли рассчитывало.

Отправив обращение в несколько ведомств, депутат из Холмска хотела привлечь к этой проблеме внимание государственных структур, и ей это удалось. В числе отозвавшихся оказалось и Дальневосточное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Владивосток). Буквально на днях Светлана Латашенко получила официальный ответ от и. о. руководителя службы Ивана Шабалина.

Госструктура запросила ряд документов, необходимых «для возможного проведения внеплановой проверки по использованию «дальневосточного гектара». Сейчас депутат собирает необходимые бумаги, чтобы переслать их во Владивосток.

— Есть надежда, что договор о безвозмездной передаче «дальневосточного гектара» с владельцами будет расторгнут, — говорит Светлана Латашенко. — А следовательно, участок складирования торфогрунта наконец-то будет ликвидирован, как бы ни пыталась администрация Холмского городского округа скрыть нарушение…

Странное применение «дальневосточному гектару» находят иные его владельцы, не правда ли? Получается, что хорошая в принципе идея то и дело обрастает не слишком приятными подробностями.

Игорь КАЛИНИН.