Я живу в районе улиц Физкультурной и Пограничной областного центра. Два-три года назад на пересечении этих дорог появились павильоны, а также «зебра» и знак пешеходного перехода, то есть возник полноценный перекресток.

В этом году на ул. Пограничной велись ремонтные работы, но не в том месте, о котором идет речь. И вот уже прошло полгода, а то и больше, как кто-то установил прямо посередине пешеходного перехода мобильный дорожный знак, оповещающий о ремонтных работах там, где их нет.

Вопрос: как долго он будет красоваться в этом месте и препятствовать пешеходному и велотранспортному движению, а также снегоуборочной технике?

Олег Поликарпов, г. Южно-Сахалинск.