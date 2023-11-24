«Горный воздух» победил в номинации «Лучший курорт на Дальнем Востоке»

23 ноября в Москве состоялась церемония награждения второй национальной премии «Горы России», на которой назвали лучшие горнолыжные курорты и отели.

«Горы России» — национальная премия, целью которой является развитие и продвижение горнолыжного туризма в России. Победители определялись по итогам народного онлайн-голосования на платформе горыроссии.рф с 1 августа по 15 октября.

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» победил в номинации по федеральному округу — Лучший курорт на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

В 2023 году в церемонии приняли участие 342 представителя горнолыжной индустрии со всей страны. Организатором Премии выступает «АНО Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий».