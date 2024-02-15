Должникам ограничивают подачу электроэнергии

На начало 2024 года задолженность частных клиентов филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» составила более 421 млн рублей. В январе должникам было направлено 10 тыс. уведомлений о предстоящих ограничениях в подаче электроэнергии. Предупреждения получили частные клиенты компании, чей долг превысил два норматива потребления.

Часть граждан оплатила задолженность в сроки, указанные в уведомлении. Остальным ограничивают подачу ресурса. В настоящее время без энергоснабжения уже более трёх тысяч неплательщиков, чей совокупный долг составил 26,5 млн рублей. Возобновление энергоснабжения в прежнем объёме возможно только после полного погашения долга, оплаты пени за просрочку платежей, а также услуги по подключению к электропитанию (оплачивается в офисе компании). Самовольное подключение влечёт административную ответственность в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей.

Чтобы избежать ограничений в подаче электроэнергии и штрафных санкций, необходимо своевременно — до 25-го числа каждого месяца — оплачивать потреблённую электроэнергию. Тем, кто не может рассчитаться с накопленными долгами за один раз, энергетики рекомендуют заключить соглашение о реструктуризации. Подробнее о мерах, применяемых к должникам, можно узнать на сайте ДЭК: https://www.dvec.ru/sakhalin/private_clients/contractual_relations/debts_repayment/

Консультацию о возможном наличии долга и способах его погашения можно получить в едином контакт-центре ПАО «ДЭК» по телефону 8-800-234-7777 (звонок бесплатный).

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».