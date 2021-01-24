Губернатор Сахалинской области подписал указ о смягчении антиковидных ограничений

По желанию из самоизоляции на работу теперь могут выйти жители региона в возрасте старше 65 лет, а также те, кто имеет серьезные хронические заболевания. Появилась возможность вернуться в офис и у сотрудников предприятий, которые трудятся удаленно. Для этого всем им предлагается в добровольном порядке пройти вакцинацию от COVID-19. Человек вправе не прививаться и оставаться по-прежнему на самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для подтверждения вакцинации предлагается использовать электронные сертификаты – получить документ можно будет на портале Госуслуг. Пожилым людям, не владеющим цифровыми технологиями, распечатать его помогут сотрудники МФЦ и центров общественного доступа, расположенных в библиотеках области. Это документ федерального уровня, который носит информационный характер.

Сертификат вместе с цифровым пропуском смогут предъявлять приезжающие в Сахалинскую область гости региона. Для этих целей по-прежнему можно будет использовать и результаты лабораторных исследований на COVID-19, предъявляя их вместе с пропуском.

Напомним, островной регион одним из первых в стране начал вакцинацию от коронавируса еще в конце прошлого года. Прививка для сахалинцев и курильчан добровольная и бесплатная. Записаться на вакцинацию все желающие могут через портал Госуслуг или обратившись напрямую в регистратуру поликлиники. Еще один способ – позвонить на горячую линию 1-300 (добавочный 10).