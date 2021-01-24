Власти занимаются судьбой погорельцов из Южно-Сахалинска

– Семье в кратчайшие сроки из областного бюджета будет выделен 1 миллион рублей. Но самое главное сейчас оказать людям психологическую помощь. Потерять двоих детей – это страшная трагедия. Сейчас женщина и ее трое детей находятся в медучреждениях. Усилия врачей нацелены, прежде всего, на то, чтобы сохранить им жизнь, – рассказал заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук.

Как уже сообщалось, в сгоревшем двухэтажном деревянном доме проживала большая семья – двое супругов и пятеро их детей. Четверо человек госпитализированы. Мать находится в тяжелом состоянии, она получила 40 проц. ожогов тела. Ее старший 21-летний сын в реанимации. 14-летний подросток проходит лечение в детской областной больнице. Он отравился угарным газом. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. С таким же диагнозом в медицинском учреждении находится пятилетняя девочка.

– Пострадавшим предложено поселиться в секции ведомственного общежития министерства образования при областном центре внешкольной воспитательной работы. Там несколько меблированных комнат, есть кухня и отдельный санузел, – сообщил первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук.

Администрация города также окажет материальную поддержку семье и возьмет на себя все расходы на погребение, предоставит временное жилье.

По сообщению пресс-службы регионального правительства, семья, имеющая статус многодетной, получила средства на покупку жилья в 2019 году. Супруги приобрели готовый к въезду дом на улице Памятной. Сейчас в причинах возгорания разбираются компетентные органы. Одна из наиболее вероятных версий – взрыв электрического котла.