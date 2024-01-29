Губернатор  встретился с семьями погибших сахалинских защитников

Валерий Лимаренко пообщался с женами и родителями сахалинцев, не вернувшихся с СВО. Родные озвучили свои просьбы, и по ним сразу были приняты индивидуальные решения.

– Ваши мужья и сыновья – настоящие герои. Они совершили подвиг, защищая Родину ценой своей жизни. И мы считаем своим долгом оказывать всестороннюю поддержку их родным и близким. Без внимания не остается ни одна семья. Но нам необходимо получить обратную связь – насколько качественно отрабатываются ваши обращения. Если есть какие-то проблемы, говорите. Мы сделаем все, чтобы их решить, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Супруга погибшего подполковника Росгвардии Елена подняла вопрос необходимости наставничества для мальчиков, оставшихся без отцов.

– У меня двое сыновей, и младший тянется за старшим. Но не у всех есть братья. А мы, мамы, в основном можем только любить и баловать, – рассказала вдова сахалинского героя.

Ребят будут вовлекать в спорт, творчество и общественную жизнь. Тысячи школьников присоединились к Движению Первых, Юнармии и другим молодежным организациям. Запущен проект «Спорт в семью», благодаря которому дети погибших героев учатся кататься на горных лыжах и сноуборде. С ребятами бесплатно занимается инструктор, предоставляются подъемы на «Горный воздух» и спортивный инвентарь.

Вдова бойца Юлия попросила помочь с расходными материалами и симуляторами для центра тактической медицины.

– Я уже два года занимаюсь этой работой. Мой муж очень поддерживал меня, теперь поддерживают ребята, которых мы обучаем оказывать медицинскую помощь в экстремальных условиях. Сейчас у нас уже 15 инструкторов, – рассказала Юлия.

Глава региона поручил главе областного минздрава немедленно встретиться с женщиной и предоставить ей все необходимое.

На встрече с губернатором обсудили вопрос увековечения памяти сахалинских защитников. В декабре прошлого года в Южно-Сахалинске открылся мемориал павшим героям специальной военной операции.