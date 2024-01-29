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Новоселья нового года

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30 семей в селе Холмского района получили комфортное жильё. В Чапланово, на улице Речной, построили 30-квартирный дом в рамках региональной программы расселения аварийного жилфонда. Первым новосёлам вручил ключи губернатор Валерий Лимаренко во время своей рабочей поездки в Холмский район.

С начала года в Холмском районе заселили уже три дома. Кроме новостройки в Чапланово, сдали две девятиэтажки в райцентре. Ключи от квартир получили 180 семей. В 2024 году в муниципалитете построят ещё пять домов для переселенцев из аварийного жилья. Их возведут в Яблочном, Костромском, Правде и Холмске, отметила пресс-служба правительства области.

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