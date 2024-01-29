В ненастную пору на Сахалине тяжело и птицам

В перерыве между двумя недавними снежными циклонами в Южно-Сахалинске довелось наблюдать, как в одном из скверов рябину с небольшим количеством сморщенных ягод облюбовала стайка птиц. Размером они были с дроздов, но оперение более тёмное. Бросились в глаза относительно длинные хвосты и бурые пятна по бокам головы. Птицы явно были голодны, рябины для них было недостаточно. Поэтому они вскоре продолжили путь в поисках пропитания.

Что это были за птицы и каких ещё пернатых можно встретить сейчас в областном центре? Вот что рассказал об этом наш постоянный консультант Андрей ЗДОРИКОВ.

На рябине сидели рыжеухие бюльбюли. Нынешней зимой их видели не только в Южно-Сахалинске, но и в Шахтёрске, Долинске.

Корма для них и многих других растительноядных птиц на юге острова действительно мало. Урожай рябины был скромным, основную его часть птицы уже склевали ранее. То же – и с чёрными ягодами боярышника. Кусты шиповника с ягодами засыпало снегом. В городской черте у пернатых наступила бескормица. Соответственно, редко и в небольших количествах можно встретить бурых дроздов, а также амурских и обыкновенных свиристелей. Отличия между ними заметны лишь при рассматривании в бинокль. У амурских на крыльях заметны рыжие или красные пестрины, и щегольской хохолок на голове побольше. Иногда встречаются дальневосточные, они же уссурийские снегири. У них грудка и брюшко не красные, как у обыкновенных, а кремово-коричневатые.

Лучше живётся птицам, предпочитающим белковый корм – насекомых и их личинок. К ним относятся несколько видов синиц, поползни, дятлы. Кроме того, в парковой зоне встречаются кедровки, таёжные кочевники клесты, дятлы, а в городе – чечётки. На морских побережьях замечены небольшие стайки полярных воробьёв – пуночек.

Нужна ли помощь птицам от человека? Конечно, она не помешает. Важно только подкармливать их правильно. Самый универсальный корм для многих видов пернатых – несолёные и нежареные семечки подсолнечника. Хлеб не годится – от него у пернатых могут возникнуть проблемы с пищеварением. Неплохим спросом пользуются семена тыквы, кабачков, арбузов, заготовленные с осени впрок. Крупы вроде пшена, риса орнитологи использовать не рекомендуют.

Для синиц, поползней, а также и дятлов настоящее лакомство – кусочек несолёного сала. Обычно эти кусочки подвешивают на прочных нитях к лапам елей.

Важно правильно изготовить и разместить кормушку. Как показывает практика, отлично подходит большая пластиковая бутылка. В ней вырезают небольшое отверстие, чтобы в него не смогла просунуть голову ворона. В эту ёмкость засыпают литр-полтора семян подсолнечника, и в дальнейшем нужно будет периодически пополнять этот запас. Нет необходимости размещать кормушку в лесной чаще, отлично подойдет укрытое от ветра место недалеко от дороги или тропы.

Владимир СЛАВИН.