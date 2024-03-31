Первый день недели, то есть понедельник, по всенародному признанию, тяжёлый. Мы это тоже признаём, но спешим вас немного порадовать – нынешний понедельник приходится на первый день апреля, второго месяца весны, а это значит… На следующей неделе 1 апреля будет День смеха.

В своё время на протяжении нескольких десятилетий в «Советском Сахалине» выходила страничка сатиры и юмора под названием «Краб». От его клешней порой больно доставалось нерадивым руководителям, бюрократам и хамам. Попадание в «Краб» заставляло по-другому взглянуть на свои обязанности и отношение к людям. Кому-то после публикации стыдно было смотреть сослуживцам в глаза. Бывало, кого-то лишали премии или песочили на парткоме. А юмористические заметки по мотивам повседневной жизни надолго запоминались и, говоря современным языком, чистили ауру.

Сегодня мы заглянули в архивные страницы юмористическо-сатирической истории. Нам показалось, что написанное в «Крабе» в разные годы не отдаёт нафталином. Хороший юмор не стареет.

За золотой рыбкой

Удивительные истории

Стоит ли ездить на грузовике рыбачить за 30 – 40 километров? Нe стоит, ответит читатель. Пойманная рыбка окажется золотой! Одного только горючего сколько израсходуешь на поездку. Да и разумно ли мощную машину вместо того, чтобы возить на ней строительные материалы или удобрения, гонять по пустякам?

А вот водитель Углегорского районного объединения «Сельхозтехника» А. Быков гоняет. Конечно, не свою. И за бензин не платит. Мучает ли его совесть?

– Что, разве я один?! – оправдывается А. Быков.

Нет, не один он гоняет государственную машину по личным надобностям. Водители районного объединения «Сельхозтехника» С. Тушкин и А. Флюгин тоже не прочь прокатиться к дальней речке за рыбкой. Те Мен Зе из того же объединения рыбалкой не увлекается. Но он не прочь поехать на «Урале-377» в гости к другу.

Водитель Углегорского автотранспортного предприятия А. Ким по просьбе приятелей «газует» на ЗИЛ-130 в магазин за водкой. Навстречу ему грохочет, тяжело подпрыгивая на ухабах, КамАЗ. То В. Зайков из районного объединения «Сельхозтехника» торопится за папиросами. Побывал в поселке Медвежьем – там не оказалось нужных. Теперь вот направляется в Прудный…

У А. Афонина, механизатора РСУ управления «Сахалингражданстрой», машины нет. Не беда. Завёл экскаватор и загрохотал на нём домой обедать. У А. Козадоева из РСУ Углегорского торга рабочий день начался вроде бы как положено. Утром осмотрел автокран, где – смазал, где – подтянул. Но тут подошёл знакомый каменщик со страдальческим лицом.

– Выручи, друг, смотайся за бутылкой. Голова раскалывается — похмелиться надо.

Как тут откажешь? Бросил A. Козадоев работу, вырулил на дорогу, ведущую к магазину.

Тракторист СУ-4 Ю. Щербаков отпросился у мастера в поликлинику. Пришёл на автобусную остановку, монету в карманах нашёл. Но подумал: «А стоит ли ехать на автобусе? Жди его, за проезд плати. Ведь свой транспорт есть». Вернулся на заводской двор. Завёл колёсный трактор с прицепной тележкой… Полтора часа пробыл в поликлинике, и всё это время возле неё стояло транспортное средство.

Может возникнуть законный вопрос: почему разгильдяи беспрепятственно использовали в личных целях государственный транспорт? Где в это время были руководители предприятий? Руководители на месте. Они сами, так сказать, подают пример подчинённым. Недавно, например, начальник Углегорского автотранспортного предприятия Н. Голованов с пафосом произнёс известную с давних пор фразу:

– Искусство требует жертв!

А произнёс он её вот по какому случаю. В Углегорск пожаловал администратор областной филармонии. Ему понадобилось съездить в посёлок Тельновский, чтобы вывесить там афишу о предстоящем концерте. На чём? Тогда-то и произнёс Н. Голованов сакраментальную фразу о необходимости жертв ради искусства. И гостю из филармонии был выделен многоместный автобус.

На следующий день автобус мчал администратора с афишами в Бошняково, за 90 километров от Углегорска.

Обожает ли искусство заведующий автопарком совхоза «Углегорский» Н. Пяткин? Неизвестно. Установлено другое. По его распоряжению грузовик доставил его жену на железнодорожную станцию Ильинск. Ни много ни мало — 300 километров пробежала машина с пустым кузовом. При том что из Углегорска в Ильинский регулярно ходит рейсовый автобус. Но, видно, несолидно ехать на нём жене завгара.

Понятно, глядя на своих руководителей, и подчинённые не стесняются. И когда А. Быков сказал: «Что, разве я один?!», он, конечно же, в первую очередь имел в виду тех, кто по своему служебному положению должен осуществлять строгий контроль за использованием государственного транспорта. Должен, да не осуществляет.

П. ЗВЯГИН, начальник ГАИ ОВД Углегорского гор­исполкома; И. ХАРЕВСКИЙ, заведующий внештатным отделом информации Углегорского городского комитета народного контроля.

(Выпуск «Краба» от 19 февраля 1984 года).

P. S.

Фамилии попавших в клешни краба изменены. Но в газетной публикации 40-летней давности названы реальные Ф.И.О.