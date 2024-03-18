Такого красавца нет даже на Марсе! А на Курилах 36 действующих вулканов

На днях вновь напомнил о себе вулкан Эбеко на Парамушире. Он выбросил из своих недр смесь пара, газов, вулканического пепла на высоту 3,5 километра. В дальнейшем пепловый шлейф протянулся на 5 километров к востоку от Парамушира.

Вот что рассказал по этому поводу «Советскому Сахалину» Артём Дегтерев, кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН.

— Эбеко, как можно узнать в открытых источниках, относится к стратовулканам. Такие, как правило, извергаются без огненных потоков лавы. Значит ли это, что такие извержения не совсем полноценные?

— Нет, просто это такой тип извержений – эксплозивные взрывные. Самые распространенные на Курильских островах, на Камчатке, и вообще на островных дугах. А лавоизвержение в наших краях действительно редкость. Суть в том, что взламывается каменная «пробка», и в атмосферу под огромным давлением вылетает смесь газов, пара, а также дроблёные горные породы, пиропластический материал, пепел, а поближе к кратеру — вулканические бомбы.

— Сколько вулканов в островной области?

— На Курилах не менее 36 действующих вулканов. Камчатка, Курилы входят в Тихоокеанское огненное кольцо. Большинство стратовулканов по своему строению напоминают слоёный пирог из лавы и пиропластики.

— Ведутся ли наблюдения за Эбеко?

— Да. В Северокурильске стоит камера видеонаблюдения, кроме того, у нас есть свой наблюдатель. С дискретностью в 2 минуты камера фотографирует вулкан, изображения поступают в лабораторию для анализа. А со спутника такие извержения плохо диагностируются, ведь высота выбросов максимум 6 – 7 км, этого недостаточно для точной фиксации. Визуальные наблюдения имеют еще один большой плюс: наш наблюдатель параллельно фиксирует пеплопады. Они там происходят каждый день.

— Не может ли быть цепной реакции, когда один вулкан из Тихоокеанского огненного кольца начинает извержение, а дальше «передаёт эстафету» другому поблизости?

— У нас нет оснований так утверждать. Эбеко, по нашим наблюдениям, практически ежедневно извергается с 2016 года. В отдельные месяцы бывает до 150 выбросов. В год может быть 600 — 800. Это то, что мы видим, а еще может быть до 30 процентов незамеченных выбросов.

— Могут ли такие извержения спровоцировать кислотные дожди?

— В принципе могут, но для этого должны сложиться разные факторы – мощный выброс, эмиссия, осадки, роза ветров… Гораздо больше неприятностей причиняет пеплопад. Раньше об этом мало сообщалось, а сейчас мы фиксируем данные и видимо, что пеплопады разной интенсивности происходят чуть ли не ежедневно. В этом году их уже зафиксировано не менее 50, причем некоторые из них существенные. Какие-то происходят в пургу, когда не то, что вулкан, но и соседний дом не видно. После стихии пепел хорошо отражается на снегу.

— Что из себя представляет вулканический пепел?

— Это дробленая горная порода. Представьте дорогу на какой-нибудь карьер, где добывают скальник. Иногда из самосвалов просыпается часть этой породы, затем она перемалывается колесами и получается мучка, которую легко разносит ветер. Вот и вулканический пепел представляет из себя «дробленку» из частиц горных пород, вулканического стекла, минералов… В мире проводятся исследования, направленные на изучение негативных эффектов от вулканического пепла в районах активного вулканизма. Пепел представляет опасность не только для здоровья людей. Например, возникают риски для самолетов с их турбореактивными двигателями. Пыль набивается в воздухозаборники… Обычная высота полетов в гражданской авиации 10 — 11 км, выбросы от среднесильных извержений достигают таких высот. Авиалинии, связывающие страны Азии с Северной Америкой, проходят вдоль Курильских островов, здесь же действуют и отечественные региональные авиатрассы…

— Некоторые огородники переживают из-за пеплопадов. Вспоминается давняя история. Галина Фесенко, известная в области учитель географии, общественный деятель, которой, к сожалению, уже нет с нами, однажды обнаружила на стеклах своей теплицы на участке в черте областного центра серый налет. Такой же образовался и на лобовом стекле автомобиля. Галина Николаевна собрала образцы и отправила на исследования. Вскоре выяснилось, что её предположения верны: налет образовался из вулканической пыли, принесённой ветром с Курил. Не вредна ли такая пыль для огородных растений?

— Да, я помню этот случай, образцы поступили к нам. Пыль оказалась вулканической, она образовалась при извержении вулкана пик Сарычева в 2009 году. Это было сильное извержение. Вулкан находится в сотне километров от Южно-Сахалинска. Кстати, в тот период пепел достиг и Хабаровского края. От Эбеко до Южно-Сахалинска порядка 1000 км, так что пепел не долетит. Для огородников нет опасностей, наоборот, как уверяют аграрии, для почв такая добавка полезна. Замечено, что у склонов вулканов почва плодородная, там естественным образом происходит постоянный принос полезных химических элементов. В Северокурильске есть огородники – они на этот счёт не переживают, собирают свои урожаи. Гораздо больше ворчат автомобилисты — нет автомойки в городе. Пепел, помимо прочего, работает ещё и как абразив, поэтому повреждаются металлические детали, ускоряется коррозия… Что касается здоровья, местные жители используют средства индивидуальной защиты, те же маски, чтобы защитить органы дыхания от попадания пыли в лёгкие.

Извержение вулкана Эбеко, Парамушир

— Можно твердо сказать, что ситуация с вулканической деятельностью Эбеко под вашим контролем?

— И не только под нашим. На Камчатке действует целый институт вулканологии, а также Камчатский филиал геофизической службы, которая занимается мониторингом вулканических извержений и землетрясений 24 часа в сутки. В основном по Камчатке, а за поведением Эбеко мы смотрим совместно. Мы приобрели видеокамеру – они её установили. У нас мониторинг ведёт SVERT — Сахалинская группа реагирования на вулканические извержения, созданная на базе нашей лаборатории. Своего рода вулканический спецназ. Правда, наблюдения проводятся в ограниченном формате, все-таки наш институт ИМГиГ в первую очередь занимается фундаментальными исследованиями, а здесь задача прикладная. Мы работаем в плотном контакте с региональным управлением МЧС. Обо всех пепловых выбросах за рабочий день мы сообщаем оперативно. Кстати, о «проснувшемся» вулкане Эбеко региональное управление МЧС оперативно предупредило жителей области. Жителей проинформировали, что в районном центре Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, и в целом угрозы для жизнедеятельности населения не возникло.

— 30 марта отмечается День вулканолога, «Советский Сахалин» поздравляет вас и ваших коллег с профессиональным праздником! Вы уже на всех вулканах области побывали?

— Спасибо за поздравление. Да, на большинстве вулканов удалось побывать лично. Эффектных кадров на фоне лавы на их склонах сделать не получается, но наши вулканы и без этого великолепны!

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Науке пока известен лишь один стратовулкан в Солнечной системе за пределами Земли. Это потухший миллионы лет назад вулкан с красивым названием Зефирия Толус на планете Марс. Его диаметр около 30,5 км.

Семён РЕЧКИН.