Движение общественного транспорта в Южном все совершенствуется, появляются новые маршруты, корректируется расписание. Но, на мой взгляд, в городе остаются еще такие участки, где ждать автобусов приходится долго. Например, попасть на ул. Ленина с восточной части ул. Пуркаева можно только на автобусе 20-го маршрута, а ходит этот автобус не так часто, как хочется. Вот и стоят люди, закипая и ругая автобусников.

Проспект Мира – артерия оживленная, казалось бы, тут автобусов проходит множество. Но у драмтеатра, у Дома торговли можно ждать их долго, потому что большинство привязано к жесткому расписанию, например, № 6, 11, 105, 222, 333… Между их рейсами по 30 – 50 минут. Остаются автобусы № 71, 63, на которые только и можно рассчитывать.

На ул. Железнодорожной сейчас живет много людей – построены десятки новых домов, а проходит по ней всего два маршрута № 7 и 45. Большая «семерка» не балует жителей активным движением, маленькие «сорокопятки» тоже иногда заставляют себя ждать чуть ли не по полчаса. В эти морозные дни мне дважды приходилось ожидать «сорокопятку» в промежутке между 11 – 12 часами утра именно до получаса. Пытался посетовать водителю на долгое ожидание, но тот начал чуть ли не кричать: «Не выдумывайте! Хотите сказать, что я один на линии?». Выходит, был один, я как пассажир лучше знаю, потому что из-за холода считал каждую минуту.

Через остановку у «Трех братьев» по проспекту Победы проходит только один автобус – та самая «семерка», которую часто приходится долго ждать. Знающие люди на этой остановке даже не стоят.

Станислав ПЕГОВ, г. Южно-Сахалинск.