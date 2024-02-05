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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

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Коллектив учащихся и преподавателей Долинского ремесленного училища № 2 проявляет большую заботу о благоустройстве территории училища. Ежегодно здесь проводятся большие планировочные работы, на территории двора сооружена комплексная спортивная площадка с городошным, волейбольным и другими секторами. В этом году питомцы училища своими силами посадили пятьсот декоративных деревьев, почти все растения хорошо прижились. НА СНИМКЕ: учащиеся училища ухаживают за молодыми посадками.

17 августа

  • На острове Тюлений бригада промысловиков Южно-Сахалинского зверокомбината, руководимая зоотехником Поляковым, досрочно выполнила сезонный план по добыче морского зверя и собрала 15 тыс. яиц кайры.
Пятый участок на нефтепромысле Эхаби – самый обширный по территории и количеству скважин. Он имеет большую обводнённость, что затрудняет работу над действующими скважинами, тем не менее, коллектив успешно справляется с поставленными задачами. Сотни тонн сверхплановой нефти добыло за истекшие 7 месяцев.
Передовой коллектив возглавляет опытный мастер, коммунист Анатолий Алексеевич Лебедев, работающий в нефтяной промышленности Сахалина с 1932 года.
НА СНИМКЕ: А. А. ЛЕБЕДЕВ.
Фото Григория Соколова, фотокорреспондента газеты «Советский Сахалин».

19 августа

  • В этом году 22 выпускника Александровского горного техникума придут на стройки Сахалина десятниками и прорабами. Так, техник Тюрникова получила направление в управление Синегорска. Техник Буданов приступил к работе в Южно-Сахалинске, а Тютина и Платонова едут работать в Горнозаводск.

(Продолжение следует).

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