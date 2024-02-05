Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

На острове Тюлений бригада промысловиков Южно-Сахалинского зверокомбината, руководимая зоотехником Поляковым, досрочно выполнила сезонный план по добыче морского зверя и собрала 15 тыс. яиц кайры.
19 августа
В этом году 22 выпускника Александровского горного техникума придут на стройки Сахалина десятниками и прорабами. Так, техник Тюрникова получила направление в управление Синегорска. Техник Буданов приступил к работе в Южно-Сахалинске, а Тютина и Платонова едут работать в Горнозаводск.
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