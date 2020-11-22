И фильм посмотреть, и автомобиль заправить. На Сахалине открыли станцию для зарядки электрокаров

Станция появилась в областном центре, на парковке киноконцертного зала «Октябрь». В течение месяца все желающие смогут воспользоваться ей бесплатно.

Новую зарядную станцию в Южно-Сахалинске за свой счет установила энергетическая компания «РусГидро». Комплекс имеет два блока разной мощности, которые работают в быстром и стандартном режимах соответственно. В первом случае зарядить авто до 80 процентов можно всего за полчаса. Во втором – на 100-процентную зарядку уйдет 3 часа. Чтобы воспользоваться оборудованием, необходимо установить на мобильный телефон специальное приложение.

– Место выбрано не случайно. За время просмотра фильма в кинотеатре с помощью быстрой зарядки можно полностью зарядить автомобиль. Это очень удобно. Фактически, на парковке установлены две зарядные станции. До конца года здесь появятся еще 5 электрозаправок, – рассказал областной министр энергетики Герман Тютюков.

Своим мнением об установке зарядных станций поделились владельцы экологичных авто. Они считают, что начатую в феврале этого года работу необходимо продолжать. Использование электрокаров позволяет существенно снижать объемы вредных выбросов в атмосферу – это важно для здоровья жителей области. Также такой транспорт обходится значительно дешевле бензинового. В среднем, в 2 – 3 раза.

– Я приобрел «электричку» 2 месяца назад. Взял такую машину специально для города. Очень нравится. Одного заряда хватает примерно на неделю. Двигатель не шумит. Это создает определенный комфорт при езде, – отметил автолюбитель Александр Шлапаков. – Я живу в пятиэтажке, в районе парка. Там недалеко есть зарядная станция. Однако если выехать за пределы города, зарядиться уже негде.

Хотелось бы, чтобы зарядки появились и в других населенных пунктах.

Планы по установке таких зарядных станций есть. Всего до конца года на острове будут работать 15 электрических комплексов. А в 2021-м их количество должно вырасти, как минимум, до 100. Заправки появятся в Долинске, Корсакове, Охотском и Аниве. Их будут размещать вблизи пляжей, рядом с крупными торговыми центрами, кинотеатрами и общественными пространствами, сообщила пресс-служба областного правительства.

– Все мы помним, как быстро ворвались в нашу жизнь мобильные телефоны. Это была волна, которая молниеносно накрыла всех. То же самое произойдет и с электрическим транспортом, потому что все хотят дышать чистым воздухом. Наша задача – соответствовать современным экологическим трендам, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Отметим, сегодня владельцам электрокаров в Сахалинской области предоставляется скидка по транспортному налогу – 50 процентов от стандартного тарифа.

В ближайшие годы проведут всероссийский эксперимент по снижению парниковых выбросов в атмосферу. В соответствии с ним на островах внедрят единую систему контроля качества воздуха. В регионе будут вести учет соответствующих параметров, а также использовать инструменты поглощения парниковых газов. Эта работа позволит не только снизить углеродный след и улучшить экологическую ситуацию на островах, но и укрепить экономику.

Климатический эксперимент станет логичным продолжением областной программы «Чистые острова», в рамках которой в регионе создается инфраструктура для зарядки электрокаров и заправки автомобилей экологически чистым топливом, ликвидируются незаконные свалки.

Виктор МАЛЫШЕВ.