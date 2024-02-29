Валерий Лимаренко: «Сахалинская область усиливает работу по подготовке высококвалифицированных кадров для отечественной экономики»

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко прокомментировал тезисы Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, касающиеся развития образования.

Сегодня глава государства выступил с ежегодным обращением к парламенту, посвященным положению в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики страны. Владимир Путин отметил, что нехватка кадров — один из рисков для российской экономики.

— Нам важно, чтобы сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. На это направим новый нацпроект «Кадры», — сказал Президент России.

Президент подчеркнул необходимость повысить потенциал и качество всей высшей школы, поддержать вузы, которые стремятся к развитию. На это направлена программа «Приоритет-2030». Он предложил продлить ее еще на шесть лет и выделить дополнительно порядка 190 миллиардов рублей.

— Президент четко обозначил путь, по которому должна развиваться наша высшая школа, чтобы обеспечить технологический и научный суверенитет страны, победить в противостоянии с коллективным Западом. И мы в Сахалинской области ведем большую работу в этом направлении. С началом специальной военной операции налажен выпуск беспилотных летательных аппаратов, которые применяются и на фронте, и в мирных целях. Но для победы сильная современная экономика, грамотные кадры важны не меньше, чем оружие. Поэтому мы активно развиваем высшую школу. При поддержке Президента в Южно-Сахалинске строится кампус мирового уровня «СахалинТех». Вуз будет готовить по заказам региональных компаний высококвалифицированных специалистов в сфере нефтегазового комплекса, новой энергетики, освоения ресурсов Мирового океана. Одним из ключевых элементов кампуса станет Передовая инженерная школа. Она начнет работать уже в этом году. Чтобы обеспечить высокий уровень преподавания и научной деятельности, руководство вуза привлекает на Сахалин именитых ученых со всей страны. Таким образом мы создаем для нашей островной молодежи дополнительные возможности для получения востребованного высококачественного образования в регионе. И одновременно вносим свой вклад в подготовку кадров для отечественной экономики, в обеспечение технологической независимости страны, — сказал Валерий Лимаренко.

Планируется, что научно-образовательный комплекс, входящий в состав кампуса, будет сдан в эксплуатацию в 2026 году. А в 2025-ом должно завершиться строительство современного студенческого городка.