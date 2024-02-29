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Валерий Лимаренко: «Сахалинская область усиливает работу по подготовке высококвалифицированных кадров для отечественной экономики»

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко прокомментировал тезисы Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, касающиеся развития образования.

Сегодня глава государства выступил с ежегодным обращением к парламенту, посвященным положению в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики страны. Владимир Путин отметил, что нехватка кадров — один из рисков для российской экономики.

— Нам важно, чтобы сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. На это направим новый нацпроект «Кадры», — сказал Президент России.

Президент подчеркнул необходимость повысить потенциал и качество всей высшей школы, поддержать вузы, которые стремятся к развитию. На это направлена программа «Приоритет-2030». Он предложил продлить ее еще на шесть лет и выделить дополнительно порядка 190 миллиардов рублей.

— Президент четко обозначил путь, по которому должна развиваться наша высшая школа, чтобы обеспечить технологический и научный суверенитет страны, победить в противостоянии с коллективным Западом. И мы в Сахалинской области ведем большую работу в этом направлении. С началом специальной военной операции налажен выпуск беспилотных летательных аппаратов, которые применяются и на фронте, и в мирных целях. Но для победы сильная современная экономика, грамотные кадры важны не меньше, чем оружие. Поэтому мы активно развиваем высшую школу. При поддержке Президента в Южно-Сахалинске строится кампус мирового уровня «СахалинТех». Вуз будет готовить по заказам региональных компаний высококвалифицированных специалистов в сфере нефтегазового комплекса, новой энергетики, освоения ресурсов Мирового океана. Одним из ключевых элементов кампуса станет Передовая инженерная школа. Она начнет работать уже в этом году. Чтобы обеспечить высокий уровень преподавания и научной деятельности, руководство вуза привлекает на Сахалин именитых ученых со всей страны. Таким образом мы создаем для нашей островной молодежи дополнительные возможности для получения востребованного высококачественного образования в регионе. И одновременно вносим свой вклад в подготовку кадров для отечественной экономики, в обеспечение технологической независимости страны, — сказал Валерий Лимаренко.

Планируется, что научно-образовательный комплекс, входящий в состав кампуса, будет сдан в эксплуатацию в 2026 году. А в 2025-ом должно завершиться строительство современного студенческого городка.

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