К «Углегорскому полумарафону» присоединились более 150 спортсменов

От Шахтерска до Углегорска

3 сентября в Углегорске прошел традиционный легкоатлетический пробег, посвященный освобождению Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов в возрасте от 12 лет, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Для атлетов подготовили дистанции на 7 км (младшая возрастная группа), 13,5 и впервые в этом году – 21,1 км.

Маршрут для взрослых спортсменов пролегал от Шахтерска-2 до центральной площади Углегорска.

Среди атлетов 12 лет (7 км) победителями стали Кристина Река и Кирилл Смирнов.

В своих возрастных категориях на дистанции 13,5 км первыми к финишу пришли Ильяс Нургалиев, Сергей Пыляев, Андрей Щербак, Илья Козлов, Валерий Козлов, Андрей Поляков, Петр Щербатых, Богдан Соколов, Ольга Вязова, Виктория Иваницина, Ольга Орёл, Александра Лопаткина, Елена Полякова и Анастасия Титова.

На дистанции 21,1 км золото завоевали Юрий Лагун, Сергей Афанасьев, Николай Поляков, Андрей Киселев, Ульяна Добровольская, Наталья Львова, Елена Бурикова, Вероника Сенина.

Соревнования прошли при поддержке правительства Сахалинской области, регионального министерства спорта, администрации Углегорского района, островной федерации легкой атлетики, спортшколы им. Н. П. Карпенко, Восточной горнорудной компании.

«Сахалин» выиграл у «Пересвета»

4 сентября завершился седьмой тур первенства России по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Б», группа 3). «Сахалин» играл в Домодедово против «Пересвета».

История соперничества команд насчитывала два матча. В обоих победу праздновал «Сахалин». Эта приятная тенденция была продолжена.

Первый опасный момент возник уже на пятой минуте, когда плотно пробил полузащитник «Сахалина» Вячеслав Новиков. Голкиперу «Пересвета» Антону Порутчкову пришлось вытягиваться в полете в струнку, чтобы отразить угрозу.

В середине первого тайма «Пересвет» остался в меньшинстве. Валерий Ванюшин с интервалом в десять минут получил две необязательные желтые карточки, поставив партнеров в сложные условия.

Тем не менее счет открыла команда из Домодедово.

«Сахалин» ответил затяжной атакой, которую после серии рикошетов завершил Даниил Большунов – 1:1.

Он же на 83-й минуте вывел «Сахалин» вперед. Защитники «Пересвета» грубо ошиблись, оставив его без присмотра в своей штрафной. Естественно, лучший бомбардир «Сахалина» этого сезона не пустил свой шанс.

На 87-й минуте Денис Бескоровайный получил мяч в штрафной «Сахалина». Финтом он оставил не у дел своего опекуна и послал мяч в сетку – 2:2.

Хедлайнером концовки матча стал Ибрагим Катиновасов. Сначала его дальний удар с большим трудом отразил Антон Порутчиков. А в компенсированное время полузащитник «Сахалина» реализовал пенальти, назначенный за снос Даниила Большунова.

Островитяне добились победы со счетом 3:2, которая вывела их на седьмое место.

Протокол матча «Сахалин» — «Пересвет» (Домодедово) –3:2 (0:0).

Домодедово. Стадион «Авангард». 94 зрителя. Судьи Михаил Воробьев (Новосибирск), Ринат Хаяров (Красноярск), Илья Минин (Киров).

«Сахалин» выступал в таком составе: Руслан Юнусов, Василий Чижиков, Мкртази Алахвердов (Ибрагим Катиновасов, 31), Александр Марченко, Даниил Большунов, Максим Ерусланов, Вячеслав Новиков (Руслан Тахаев, 69), Евгений Матрахов (Илья Дроздов, 58), Андрей Сорокин, Максим Батраков (Егор Чу, 58), Кирилл Могель (Валерий Альшанский, 69).

«Сахалин» забрал шесть очков у «Белогорца»

3 сентября завершился тринадцатый тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Организаторы оставили на «сладкое» матчи между «Белогорцем» и «Сахалином».

В турнире «младшаков» островитяне отставали от трио лидеров на шесть очков. Чтобы остаться в медальной гонке, им нужно было побеждать в обязательном порядке.

«Белогорец» застолбил за собой последнюю строчку турнирной таблицы. Команда из Амурской области одержала только одну победу. Она меньше всех забила и больше всех пропустила.

Впрочем, то, что «Белогорец» нельзя недооценивать, свидетельствует его победа над «Вулканом» (3:0).

«Сахалин» не стал наступать на грабли, о которые запнулся «Вулкан».

Гости буднично забрали у хозяев поля три очка, забив три безответных гола. Голы получились разнообразными: после быстрой атаки, после активного прессинга в чужой штрафной и после сольного прохода.

ТОП-5:

«СКА-Хабаровск» — 34 очка (12 матчей). «Благовещенск» — 26 (13). «Локомотив» — 25 (13). «Сахалин» — 20 (12). «КСШОР-Динамо» — 19 (13).

Если в младшей возрастной группе «Белогорец» набрал три очка, то в старшей у него беспросветная серия из двенадцати поражений.

«Сахалин», естественно, не собирался давать хозяевам поля шансов ее прервать. Хотя, надо сказать, что начало игры для гостей было немного обескураживающим.

Руслану Гнеушеву удался красивый удар метров с 23-ти, после которого мяч вонзился под перекладину.

Впрочем, скоро всё встало на свои места. К перерыву «Сахалин» добился комфортного преимущества (3:1), а во второй половине игры продолжил штамповать голы.

Окончательный счет – 8:1 в пользу островитян, которые прервали серию из двух поражений.

Лидеры:

«КСШОР-Динамо» — 29 очков (13 матчей). «СКА-Хабаровск» — 26 (12). «Благовещенск» — 25 (12). «Сахалин» — 21 (12). «Вулкан» — 17 (12).

ВК «Сахалин» вступает в борьбу за Кубок России

Красноярск избран местом проведения предварительного этапа Кубка России по волейболу среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани. Его участницами станут красноярский «Енисей», «Северянка» (Череповец), «Локомотив-2» (Калининградская область) и «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

На протяжении трёх дней команды сыграют друг с другом.

Две лучшие команды выходят в 1/16 финала. На этой стадии их соперницами станут две команды из группы «Д», где путёвки в плей-офф оспаривают одинцовское «Заречье» и «Атом-Курск» (обе – Суперлига), «Динамо-Анапа» и «Тюмень» (обе — Высшая лига «А»).

Серии 1/16 финала будут длиться до двух побед. Первый матч пройдет на поле команды с более низким рейтингом по итогам чемпионата России 2022-2023 года.